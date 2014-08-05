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Çevre

Çocuklar helikopter görmek için orman yaktı

İzmir'in Bornova ilçesi Altındağ semtinde çıkan orman yangınını helikopter görmek isteyen çocukların çıkarmış olabileceği iddia edildi

05 Ağustos 2014 21:01

İzmir'in Bornova ilçesi Altındağ semtinde orman yangını çıktı. Zeytinlik ve makilik alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı. Aynı bölgede çok sayıdaki yangını, helikopter görmek isteyen çocukların çıkarmış olabileceği iddia edildi.

Zaman'da yer alan habere göre MTK Sitesi'nin üst kısımlarında, Şahin Tepesi olarak bilinen makilik ve zeytinlik alanda saat 15.00 sıralarında, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler, zeytin ağaçlarına da zarar verdi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı altı tane arazöz, iki helikopter ve iş makinelerinin yanısıra itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Kısa süreli korkuya sebep olan yangın, bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yaklaşık 3 dönüm makilik ve zeytinlik alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangını, helikopter görmek isteyen çocukların çıkarmış olabileceği öne sürüldü. Bir hafta önce de aynı bölgede beş noktada yangın çıkmıştı. Yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

 

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