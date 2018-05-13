Çocuklar hayallerindekini çizip, halıya dokudular

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Salihli ilçesinde, belediye öncülüğünde açılan kurslara katılan öğrenciler, kendileri için değerli olan şeylerin resimlerini çizip, bu resimlerin aynılarını halı tezgahlarında dokudu.

Salihli Belediyesi\'ne ait halı dokuma atölyesinde başlatılan \'Çocuklar çizsin, biz dokuyalım\' projesi kapsamında kursa katılan 9 yaş grubundaki çocuklar, önce hayallerini ve sevdikleri nesnelerin resimlerini çizdi, sonra ise bu resimleri halı tezgahlarında dokudu. Halı dokuma kursu eğitmeni Sultan Gençtürk, öncülük yaptığı kursla ilgili bilgi verdi. Projenin haftada 3 gün olmak üzere yaklaşık 2.5 ay sürdüğünü kaydeden Gençtürk, \"Çocuklarımız bu kurs aracılığıyla ilmik atmayı, kilim dokumayı öğrendi. Projenin çocuklarımızın gelişimine de olumlu katkı sağladığını tespit ettik. Kurslarımıza yoğun bir talep oldu ve yeni dönem için 10 çocuğumuz kursa başvurdu. Kursumuzun özelliği, çocuklarımıza desenlendirmeyi öğrettik. Çocuklarımız kilim ve halı dokuma tekniğini aynı anda öğrendiler. Çocuklarımız kurslarda kendileri için, dünyaları için önemli olan şeyleri çizdiler. Kuş besleyen çocuklar, kuş resimleri çizip dokudu. Balık besleyen, balık resmi çizim onu dokudu. Çocuklarımızın çizip dokudukları resimler arasında sevdikleri çizgi film kahramanları da yer aldı. Bunlar, onların dünyasıydı\" dedi.

Kursun çocuklara birçok şey kazandırdığını ve olumlu etkisi olacağını söyleyen Gençtürk, \"Bu olumlu etkileri, yaşamlarının ileriki dönemlerinde anlayacaklar. Desenlendirmede kare kare takip ederek, dokumayı oluşturdukları için çok iyi bir analizci olabilirler. Düşünme yetenekleri artar, iyi bir matematikçi olabilirler. İnce kasları geliştiği için iyi bir cerrah olabilirler. Bu anlamda çok fazla kazanımları olacaklarına inanıyorum\" diye konuştu.

Kursa katılan öğrencilerden Baran Özdemir, \"En çok sevdiğim çizgi film kahramanı Batman olduğu için onun amblemini çizdim ve tezgahta dokudum. Bu güzel bir duyguydu\" dedi.

Bir diğer öğrenci İdilsu Berkil ise, \"Evimde bir köpek besliyorum ve onu çok seviyorum. Resim çizerken aklıma onun patisi geldi. Ben de onun patisini resmettim ve daha sonra dokudum\" şeklinde konuştu.

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