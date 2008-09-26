Çocuklar haftada en az üç kez spor yapmalı

Çocuklarınız için doğru sporu seçin

Erişkin yaşta kalp – damar hastalıklarından korunmak, çocukluktan itibaren bazı risk faktörlerinin önlenmesi ile mümkün olur. VKV Amerikan Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Dr. Genco Yücel, özellikle yarışmalı sporlara hazırlanan ve ailevi risk faktörleri taşıyan çocukların sağlıklı şekilde spor aktivitelerine katılabilmeleri için bazı testlerden geçmesi gerektiğini belirtiyor.Fiziksel olarak aktif kişilerin kalp–damar hastalıkları rizki düşüktür. Bu nedenle çocukların çeşitli sportif aktivitelere haftada en az 3 kez, 30–60 dakikalık süreyi kapsayacak şekilde katılmaları gerekir. Ancak spor yapan çocuk ve gençlere, bazı koşullarda kardiyolojik değerlendirmeler yapılması gerekir. Bu koşullar; özellikle çocuğun egzersiz sırasında göğüs ağrısı, çarpıntı, baş dönmesi, bayılma gibi yakınmalarının olması ve ailede 50 yaşından önce ani olarak kaybedilen bir bireyin varlığıdır. Özellikle yarışmalı sporlara hazırlanan ve ailevi risk faktörleri taşıyan çocukların sağlıklı şekilde spor aktivitelerine katılabilmeleri için bazı testlerden geçmesi gerekir:• EKG• KARDİYOLOJİK MUAYENE• EFOR TESTİ• EKOKARDİYOGRAFİK TETKİKLERBu testler, çocukların sportif faaliyetlerinde güvenli bir başlangıç olacaktır.Çocuklarda yüksek kolesterol genellikle kalıtsaldır. Anne veya babanın kolesterol düzeyi 240 mg/dl’nin üzerinde ise veya ailede 55 yaşından önce kalp hastalığı tanısı almış bir kişi varsa, iki yaşın üzerindeki çocuklarda kan-kolesterol düzeyinin tayini gerekir.Şişmanlığın tanınması, sadece kalp- damar hastalıklarının değil, şeker hastalığı (diabete mellitus) gibi pek çok hastalığın önlenmesinde de önemlidir. Şişmanlığın tanısı; tartı, boy ve vücut kitle indeksinin(kg/ m²) standart tablolarla karşılaştırılması ile konur. Şişmanlığın gençlerde, damar sertliğine(ateroskleroz) yol açtığı görülmüştür. Genetik – çevresel faktörlerin etkileşiminin şişmanlığın gelişiminde rolü olmakla birlikte, temel neden yanlış beslenmedir.