Çocuklar geliştirdikleri robotlarla yarıştı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Bilim Kahramanları Derneği ve İZFAŞ tarafından bu yıl 4\'üncü kez düzenlenen Dünya Robot Olimpiyatı\'nın Türkiye buluşmasında genç bilim kahramanları hassas uygulamalı tarım, gıda dağıtımı ve futbol kategorilerinde geliştirdikleri robotlarla yarıştı.

Dünya Robot Olimpiyatı\'nın (World Robot Olympiad-WRO) Türkiye\'deki 4\'üncü buluşmasına 3\'üncü kez ev sahipliği yapan Fuarİzmir\'de \'gıda\' teması için proje hazırlayan öğrenciler buluştu. 2004 yılında birkaç Asya ülkesinde başlayan ve 14 yılda dünyada 60\'ın üzerinde ülkede 22 bin takımın katılımıyla küresel bir oluşuma dönüşen Dünya Robot Olimpiyatı, dünyanın dört bir yanından çocuk ve genci bu yıl \'gıda meselesi\' teması altında birleştirdi. Gençlere bilim ve teknoloji alanında kendilerini geliştirebilecekleri ve ifade edebilecekleri bir ortam sağlamayı hedefleyen turnuva bu yıl \'Açık Kategori Gençler\', \'Açık Kategori Yıldızlar\', \'Kurallı Kategori Gençler\', \'Kurallı Kategori Yıldızlar\' ve \'Futbol\' olmak üzere beş dalda 16 farklı ilden 109 takımın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açık kategorilerde yer alan takımların, Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden biri olan \'Açlığa Son\' hedefi kapsamında projeler geliştirerek dünyanın önemli sorunlarından biri olan açlığa çözüm aradıklarını dile getiren Bilim Kahramanları Derneği Genel Sekreteri Aslı Yurtsever, Türkiye\'de farklı kategorilerden toplam 11 takımın uluslararası turnuvalara katılma hakkı kazanacağını söyledi. Her kategorinin birincisi olan beş takımın 16-18 Kasım 2018 tarihinde Tayland\'da düzenlenecek büyük finale katılma şansı elde edeceğini vurgulayan Yurtsever, \"Açık Gençler ve Açık Yıldızlar kategorilerinde ikincilik ve Kurallı Yıldızlar Kategorisi\'nde üçüncülük ödülü alan üç takım, 20-25 Temmuz 2018 tarihinde Çin\'de düzenlenecek olan 15\'inci Dünya Robot Olimpiyatı\'na katılma hakkı elde ederken, Kurallı Gençler, Kurallı Yıldızlar ve Futbol kategorilerinde ikincilik ödülünü alan üç takım da 30 Ağustos - 2 Eylül 2018 tarihinde Filipinler\'deki uluslararası turnuvalara katılacak. Öğrenciler daha önce bu organizasyon için yaklaşık 2 ay hazırlık yaptı. Yaklaşık 350 çocuk bir araya geldi\" dedi.

Dünya Robot Olimpiyatı ile çocukların teknik olarak robot üzerine düşünme fırsatı yakaladıklarını anlatan Yurtsever, \"Bilim Kahramanları Derneği olarak çocuk ve gençlerin erken yaşlarda bilim ve teknolojiyle buluşmalarını hedefliyoruz. Bu olimpiyatlar çocukların bu alanlara olan ilgilerini pekiştiriyor. Hem dünyada hem Türkiye\'de robotik kodlamaya artan bir ilgi var. Temamız doğrultusunda çocuklar dünyayı ilgilendiren farklı sorunlar üzerine düşünüyor\" diye konuştu.

ROBOTLARA FUTBOL OYNATTILAR

Dünya Robot Olimpiyatı\'nın Türkiye buluşmasına 3 kişilik bir takım olarak katılan Güney Marol (12), Can Bölükbaşıoğlu (13) ve Berkcan Kiraz (13) hiçbir insan kontrolü olmadan otomatik olarak futbol oynayan robotlar tasarladı. 3 aydır çalıştıkları proje ile hem güzel bir deneyim kazandıklarını hem de eğlendiklerini anlatan Güney Marol, \"Robot tasarlamak çok eğlenceli. Robotlara insanların yaptığı bir sporu oynatmak istedik. Robotlarımız futbol oynuyor. Arkadaşım Can robotun tasarımıyla ilgilenirken Berkcan ve ben yazılım üzerine çalıştık. Geçen yıl bu olimpiyata gelmiştik, orda birçok 2 veya 4 tekerlekli robot gördük. Hareket mekanizması benzemesine rağmen biz farklı bir tasarım yaptık\" dedi.



FOTOĞRAFLI