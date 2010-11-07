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'Çocuklar evde porno bile izliyor'

Angelina Jolie - Brad Pitt çiftinin çocuklarının bakıcısı şok açıklamalar yaptı.

07 Kasım 2010 02:00

T24-  Angelina Jolie - Brad Pitt çiftinin çocuklarının bakıcısı şok açıklamalar yaptı.



Angelina Jolie ve Brad Pitt’in çocuklarıyla kurdukları iletisim sayesinde yaratmaya çalıştığı imaj yerle bir oldu!


In Touch dergisine konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen çocukların eski bakıcısı; çiftin evinin bir cehennem, çocukların da resmen birer canavar olduğunu söyledi.


Bakıcı, “Evin cehennemden bir farkı yoktu. Çocuklar birbirleriyle ölesiye kavga ediyor. Angelina her şeye izin veriyor. Çocuklar rahatlıkla  porno bile izliyor. Kimse onları engellemiyor!” diye konuştu. Bakıcı, çiftin çocuklarıyla kesinlikle ilgilenmediğini de sözlerine ekledi.


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