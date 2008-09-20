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Yaşam

Çocuklar, et ve sütten yoksun

Bursa Sağlık İl Müdürlüğü'nün kentin en büyük mahallelerinden birinde yaptığı araştırmaya göre çocukların yüzde 30’u kırmızı et

20 Eylül 2008 03:00

Bursa Sağlık İl Müdürlüğü'nün yaptığı bir çalışmaya göre, merkez Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşayan çocukların yüzde 30'u kırmızı et tüketmezken, yüzde 48'i de süt içemiyor.

Aylık gelirin 400 ile 600 YTL arasında olduğu bölgede, annelerin yüzde 16'sı ise okuma yazma bilmiyor.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, "Yıldırım İlçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde 3-6 yaş arası çocukları olan annelere yönelik beslenme alışkanlıkları konulu eğitim ve araştırma projesi" başlattı.

Bu kapsamda, İletişim Merkezi tarafından Yavuz Selim Sağlık Ocağı'nda 3-6 yaş arası çocukların annelerine yönelik beslenme eğitimi verildi.

Çalışma ile bine yakın anneye anket uygulanıp eğitim verileceği, şu ana kadar ise 500'ün üzerinde anneye anket uygulandığı belirtildi.

Beslenme alışkanlıklarına ilişkin çarpıcı gerçekleri gün yüzüne çıkartan anket, çocukların yetersiz beslendiğini göz ününe seriyor.

Ankete katılan annelere sorulan "Çocuğunuz ne sıklıkta süt içiyor" sorusuna katılımcıların yüzde 48'i "her gün" derken, yüzde 25'i ise "Hiç tüketmiyor" yanıtını veriyor.

"Çocuğun ne sıklıkta kırmızı et tükettiği" yönündeki soruya ise katılımcıların yüzde 30'u "hiç tüketmiyor", yüzde 28'i de "ayda bir gün tüketiyor" cevabını veriyor.

"Aylık geliriniz ne kadar" sorusuna ise katılımcıların yüzde 41'i, "400-600 arasında", yüzde 16'sı "400", yüzde 32'si de "600 ile bin YTL arasında" yanıtını verdi.

Anket, annelerin eğitim durumunun da iyi olmadığını ortaya koydu. Buna göre, "Eğitim durumunuz nedir" sorusuna verilen cevaplarda annelerin yüzde 65'i "ilkokul" cevabı verirken, yüzde 16'si ise "okuma yazma bilmediğini" belirtiyor.

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