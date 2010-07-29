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Yaşam

''ÇOCUKLAR DUYMASIN'' EKRANLARA DÖNÜYOR İSTANBUL (A.A)

29 Temmuz 2010 23:43

-''ÇOCUKLAR DUYMASIN'' EKRANLARA DÖNÜYOR İSTANBUL (A.A) - 29.07.2010 - ''Çocuklar Duymasın'' dizisi, 7 yıl aradan sonra 5 Ağustosta ekranlara dönüyor. Dizinin oyuncuları, Sefaköy'deki dizi setinde düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dizide ''Personel Müdürü Meltem'' rolünü canlandıran Pınar Altuğ Atacan, oyuncu arkadaşlarıyla sete geldiklerinde aradan geçen 7 yılın hiçbir şeyi değiştirmediğini gördüklerini belirtti. Senaryoda yer alan rollerin hemen hemen aynı kaldığını ifade eden Altuğ Atacan, ayrıca yeni oyuncuların da aralarına katıldığını ve seyircileri yeni sürprizlerin beklediğini dile getirdi. Dizide ''Taş Fırın Erkeği Haluk'' rolünü canlandıran Tamer Karadağlı da senarist ve yapımcısı Birol Güven'le bir araya geldiklerinde dizinin devam ettirilmesi gerektiğiyle ilgili konuştuklarını belirterek, ''Şimdi dizinin tekrar başlamasından mutluluk duyuyoruz'' dedi. Basın toplantısının sonunda,  dizide evin ''Havuç'' lakaplı oğlunu canlandıran Furkan Kızılay, yeni çıkardığı albümünden bir şarkı seslendirdi.

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