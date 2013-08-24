Çocuklar dizi izlemeye 10 yaşında başlıyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı "Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanımı ve Medya" isimli araştırmaya göre, 6-10 yaş arasındaki çocukların yüzde 94'ü, televizyon programları arasında çizgi filmleri tercih ederken, bu oran 11-15 yaş aralığında yüzde 50'ye düşüyor.

Dizi-film izleme oranı ise 6-10 yaş arasında yüzde 44 iken, 11-15 yaş arasında yüzde 77'ye çıkıyor.

TÜİK'in araştırmasına göre, 6-15 yaş arası çocukların yüzde 92,5'i her gün televizyon izliyor. Bu dönemde cocukların yüzde 49'u günde 2 saat, yüzde 39'u 3-4 saat, yüzde 11'i ise 5-8 saatini televizyon karşısında geçiriyor. İzlenen program türleri incelendiğinde çocukların çizgi filmler kadar dizilere de ilgi gösterdikleri ortaya çıkıyor.

Çocukların yüzde 72'si çizgi film izlerken, bunu yüzde 60 oranıyla film ve diziler takip ediyor. Eğlence, müzik ve yarışma programları izleyen çocukların oranı yüzde 49, spor programları izleyen çocukların oranı yüzde 23, belgesel, kültür, sanat gibi eğitici programları izleyenlerin oranı ise yüzde 20 olarak göze çarpıyor. Çocukların en az izlediği program türü ise yüzde 10 ile haberler.

TÜİK'in araştırmasına göre 6-15 yaş grubundaki çocuklar arasında kızlar dizi ve filmleri, erkekler ise spor programlarını daha fazla izliyor. Dizi ve film izleme oranı erkeklerde yüzde 56 iken, bu oran kız çocuklarında yüzde 64'e çıkıyor. Spor programları izleme oranı ise kızlarda yüzde 6 iken erkeklerde yüzde 39'a yükseliyor.

Çizgi film izleme oranı 10 yaşından sonra büyük ölçüde azalıyor ve onun yerini diziler almaya başlıyor. 6-10 yaş arasındaki çocukların yüzde 94'ü, televizyon programları arasında çizgi filmleri tercih ederken, bu oran 11-15 yaş aralığında yüzde 50'ye düşüyor. Dizi-film izleme oranı ise 6-10 yaş arasında yüzde 44 iken 11-15 yaş arasında bu oran yüzde 77'lere kadar çıkıyor.

TÜİK'in araştırmasına göre, 6-15 yaş arasındaki 6 çocuktan 1'i her gün gazete ve dergi okuyor. Bu yaş grubundaki çocukların yüzde 48'i ise haftada en az 1 kez, yüzde 23'ü ayda en az 1 kez, yüzde 10'u ise iki üç ayda bir gazete okuyor.

Erkek çocukları, gazetelerde spor yazılarını, kızlar ise TV, magazin ve eğlence türü yazıları okumayı tercih ediyor.