Çocuklar da diş gıcırdatır

Çocukların her zaman rahat nefes alıp vererek, tatlı mırıltılar içinde uyumadıklarını belirten uzmanlar, uyurken dişlerini sıkan ve gıcırdatan çocukların stresli olduğunu söylüyor.



Türkiye'de 10 çocuktan 3'ünün dişlerini gıcırdattığına dikkat çeken uzmanlar, "Çocuklar arasında oldukça sık görülen bu duruma 'bruksizm' adı verilir. Bu durum özellikle 5 yaşından küçük çocuklarda daha yaygındır. Bunun belli başlı sebebi de çocukların çeşitli konulardaki stresleridir" uyarısında bulunuyor.



Bazı çocuklar kulak ağrısı ya da diş çıkartma gibi nedenlerden kaynaklanan ağrıya tepki olarak dişlerini sıkıyor veya gıcırdatıyor. Çocukların ağrıyı hafifletmek amacıyla dişlerini gıcırdatabildiğine dikkat çeken Dörtçelik çocuk Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İsmail Özcan, diş gıcırdatmanın bu en yaygın nedenlerinin çoğu çocukta zaman içinde kendiliğinden kaybolduğunu söyledi. Stresin de diş gıcırdatmaya bir sebep olduğunu anlatan Dr.Özcan, "Çocuğun bir sınav ya da yapacağı bir gösteri nedeniyle veya rutin yaşamındaki örneğin kardeş gelmesi, taşınma, öğretmen değişikliği gibi bir değişimden dolayı stres yaşıyor olabilir. Hiperaktif çocukların bazılarında da diş gıcırdatma görülmektedir. Genel olarak diş gıcırdatma çocuğun dişlerine zarar vermez. Çoğunlukla herhangi bir etki bırakmadan kaybolsa da, sabahları hafif baş ağrısı veya kulak ağrısına neden olabilir. Ancak diş gıcırdatma asıl olarak çocuğun etrafındaki kişileri üzer ve rahatsız eder. Bazı aşırı hallerde uykudaki diş gıcırdatmaları diş minesinin zedelenmesine, dişte küçük oyukların oluşmasına, ısıya karşı hassasiyetin artmasına ve yüz ağrıları ile çene sorunlarına neden olabilmektedir. Dişlerini gıcırdatan çocukların çoğu bunu yaptığının farkında bile olmaz ve çoğunlukla sorunu anne-babalar tespit eder" dedi.



Çocukta bruksizm olup olmadığını anlamak için dikkat edilmesi gereken hususları da açıklayan Özcan'a göre, uyku sırasında diş gıcırdatma, sabahları çene veya yüzünde hassasiyetten şikâyet etme, parmak emme, tırnak yeme, kalem veya oyuncakları kemirme, yanak içini kemirme bir rahatsızlığın belirtisi. Bruksizim'in çoğunlukla hiçbir tedaviye gerek kalmaksızın kendiliğinden kaybolduğunu kaydeden İsmail Özcan, "Ancak dişler ve çenede herhangi bir rahatsızlık oluşmasını önlemek amacıyla anne-babanın dikkatli olması ve diş hekimi muayenelerinin aksatılmaması gereklidir. Diş gıcırdatmanın çocuğun yüz ve çenesinde ağrılara neden olması veya dişlerin zarar görmesi durumunda diş hekimi gece takması için özel bir diş koruyucu verebilir. İster fizyolojik, ister psikolojik nedenlerden kaynaklansın, uyku öncesinde çocuğun gevşemesi ve rahatlaması diş gıcırdatmayı kontrol etmesine yardımcı olabilir. Ilık bir banyo almak, kısa bir süre rahatlatıcı bir müzik dinlemek veya kitap okumak çocuğunuzun gevşemesine katkıda bulunabilir. Diş gıcırdatmaya stresin neden olması durumunda çocuğun neden gerginlik yaşadığını anlamaya ve bunun üstesinden gelmesi için yardımcı olmaya çalışmanız gereklidir. Çocuğunuzun duygusal durumundan endişe ediyor ve sizin yardımınızla aşılamayacak duygusal gerilimler yaşadığını düşünüyorsanız bir uzmandan yardım alabilirsiniz" diye konuştu.

