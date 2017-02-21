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Çocuklar çalışırken ölüyor; 2016’da 53, 2015’te 57 çocuk hayatını kaybetti

Adalet Arayana Destek Grubu’nun "2016 İş Cinayetleri Almanağı" yayımlandı

21 Şubat 2017 00:17

Hülya Karabağlı

Adalet Arayana Destek Grubu’nun bu yıl beşincisini çıkardığı 2016 İş Cinayetleri Almanağı yayımlandı. Almanakta yer alan bilgilere göre, 2016’da basında yer bulduğu kadarıyla en az 53 çocuk çalışırken hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden çocukların 8 kız, 45’i erkek, 7’si göçmen-mülteci çocuk oldu. Hayatını kaybeden çocukların 18’i 14 yaş ve altında.  İş Cinayeti Almanağı verilerine göre 2013’te en az 55, 2014 en az 54, 2015’te ise en az 57 çocuk çalışırken hayatını kaybetti.

Çocuk işçiler sorunu Meclis’te muhalefetin gündemden indirmediği konuların başında geliyor.  CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel,  2016 yılında İSİG Meclisi’nin (İş Sağlığı ve İş Güvenliği) verileriyle 2013 yılında 59, 2014 yılında 54, 2015 yılında ise 63 olmak üzere, son 3 yılda en az 176 çocuğun iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini söylemişti.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de yine geçtiğimiz yıl açıklamalarında, 2016’nın ilk ayında 3’ü çocuk olmak üzere en az 110 işçinin yaşamını yitirerek iş cinayetine kurban gittiğini söylemişti.

 

Türkiye’de yaklaşık 1 milyon çocuk işçi var

 

CHP İstanbul Milletvekili Yakup Akaya da, Türkiye’de yaklaşık bir milyon çocuk işçi olduğuna dikkat çektiği açıklamalarında çocuk işçilerin yüzde 60’ı tarım, yüzde 20’si sanayi, yüzde20’ si ise ticaret ve hizmet sektöründe çalıştırıldığına dikkat çekmişti.  

18 yaşından küçük her birey çocuk kabul  ediliyor

 

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre 18 yaşından küçük her birey çocuk kabul edilmektedir. Buna rağmen Uluslararası Çalışma Örgütü ise 15 yaşın altındaki çalışanları çocuk işçi, 15-24 yaş grubunu genç işçi olarak kabul etmektedir.

ILO’nun raporlarına göre dünya genelinde 60 milyon çocuk, fuhuş, uyuşturucu kaçakçılığı, kölelik gibi “kabul edilemez” alanlarda zorla çalıştırılmaktadır. Dünya genelinde 10 milyon kız çocuğunun fuhuş sektöründe çalıştığı, çocuk işçilerinin de yüzde 80-90’ının kayıt dışı olduğu tahmin edilmektedir.

Konu ile ilgili rapora ulaşmak için tıklayınız..

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