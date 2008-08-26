Çocuklar büyüdükçe tembelleşiyor

9 yaşındaki çocukların yüzde 90’ı günlerinin büyük kısmını hareketli bir şekilde geçirirken, 15 yaşındaki çocuklarınsa vakitlerini çok daha hareketsiz bir şekilde geçirdikleri görüldü.



Araştırmanın sonucuna göre katılımcı gençlerin yalnızca üçte biri günde bir saatini egzersiz için ayırıyor. Bu hareketsizlik yetişkinlikte de devam ediyor ve pek çok kişi hareketsizlik sonucunda oluşan hastalıklara yakalanıyor. Hareketsizliğe bağlı olarak kalp hastalıkları, obezite, tansiyon ve diyabet gibi hastalıklar ortaya çıkabiliyor.



Uzmanlar anne babalara, çocuklarının ileride sağlıklı yetişkinler olmaları için küçük yaşlardan itibaren aktif bir hayata alıştırmalarını öneriyorlar. Ayrıca hareketsiz bir çocukluk daha çok küçük yaşlardan itibaren obezite riskini arttırır. Araştırmada 2000 ve 2006 yılları arasında yaklaşık 1000 çocuk incelendi. Özel bir cihazla günlük aktivite oranları ölçüldü. Sonuç olarak 9 yaşında günde ortalama 3 saat hareket eden bir çocuk 15 yaşına geldiğinde bu süre 1 saatten aza düşüyor.



Uzmanlar bu sonuçların olumsuz olduğunu düşünüyorlar çünkü insan sağlığı için hareketli olmak çok büyük önem taşıyor. Bu nedenle uzmanlar anne babalara küçük yaşlardan itibaren çocuklarını aktif ve hareketli bir hayata alıştırmalarını ve büyüdükçe bu hareketliliği korumalarına yardımcı olmalarını öneriyorlar.



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