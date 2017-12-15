"Çocuklar buluğ çağı gelince evlendirilmelidir" iddiasına ilişkin müftülükten açıklama

Hatay Müftülüğü, İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun "Buluğ çağı, İslam alimlerinin çoğunluğuna göre kızlarda 9-15, erkeklerde 12-15 yaşları arası olarak belirlenmiştir. Anne babalar çocuklarını buluğ çağı gelince evlendirmelidir" dediği iddiasına ilişkin olarak açıklama yaptı. Açıklamada, "Sayın Müftümüz herhangi bir yaş telaffuz etmemiştir. Gençlerin ve yetimlerin evlilik yaşına gelince evlendirilmelerini emretmektedir" dendi.

Antakya gazetesinde yer alan habere göre Müftü Kavillioğlu, İslam'a göre çocukların anne ve babaları üzerinde, 'Güzel bir isim koymak', 'İyi bir eğitim ve terbiye vermek', 'Çocuklara güzel davranmak' ve 'Evlilik çağına geldiğinde evlendirmek' gibi bir takım hakları olduğunu söyledi.

Gazetenin iddiasına göre; Kavillioğlu, çocuğun evlilik çağı ile ilgili olarak, "Çocuğun, babası üzerindeki haklarından biri de, buluğ çağına erişince çocuğunu evlendirmesidir. Hem Kuranıkerim hem de Hz. Peygamber, gençlerin ve yetimlerin buluğ çağına erince evlendirilmelerini emretmektedir" açıklamasında bulundu. Buluğ çağı, İslâm âlimlerinin çoğunluğuna göre kızlarda 9-15, erkeklerde 12-15 yaşları arası olarak belirlenmiştir. Yalnız İmam-ı Azam Hazretleri, buluğ çağının sonu olarak kızlarda 17, erkeklerde ise 18 yaşını kabul eder" diyerek çocuk evliliklerine destek çıktı.

Müftülükten açıklama: Yaş verilmedi

Hatay İl Müftülüğü, Müftü Hamdi Kavillioğlu'nun dediği iddia edilen "Kız çocukları buluğ çağında evlendirilmeli" açıklaması ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, müftünün yaş vermediği belirtildi. Müftülükten yapılan açıklama şöyle:

"Hatay İl Müftümüz Sayın Hamdi Kavillioğlu Antakya'da bulunan bir okulda eğitimle ilgili konuşması esnasında velilerin ahlaklı evlat yetiştirmenin önemi konusunda velilere yönelik yaptığı konuşma arasında anne babanın görev ve sorumluluklarından bahsederken 'Çocuğun babası üzerindeki haklarından biri de evlilik yaşına gelince çocuğunu evlendirmesidir. Hem Kur'an-ı Kerim hem de Hz. Peygamber (s.a.v), gençlerin ve yetimlerin evlilik yaşına gelince evlendirilmelerini emretmektedir' diye bahsetmiş ancak basına, konu ile ilgili bir basın kuruluşunun yapmış olduğu kendi yorumu, Sayın İl Müftümüzün sözü olarak aksettirilerek maksadını aşan bir haber yapılmıştır. Konferansa basın davet edilmemiş haber il müftülüğümüz sitesinden alınarak yapılmıştır. Sayın Müftümüz herhangi bir yaş telaffuz etmemiştir.

Konu ile ilgili olarak her platformda erken yaşta evliliğe şiddetle karşı çıkan İl Müftümüz, zan altında bırakılmıştır. İlimizi, Teşkilatımızı ve İl Müftülümüzü rencide eden bu haber bizleri ziyadesiyle üzmüştür.

Hukuki yollara başvurma hakkımız saklı kalmak üzere, daha fazla mağduriyete sebep olmaması için söz konusu haberin basın yayın kuruluşlarınca bir an önce kaldırılması ve basın açıklamamızın yayınlanması hususu; Kamuoyuna saygı ile duyurulur."