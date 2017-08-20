Çocuklar Bilişim Eğitimleri ile geleceğe hazırlanıyor

İSTANBUL, (DHA) - BİLİŞİM Eğitim Merkezi Kurumları, 7-14 yaş arası öğrencileri Bilişim Junior Yaz Okulu programında dijital becerilerle donatılarak yetiştiriyor. Bilişim Junior Eğitim Kurumları Kurucusu Ahmet Çevik, \" Öğrencilerimiz robotik eğitimleri ile problem çözme becerilerini kullanıp, akış diyagramları hazırlayarak çalışan robot tasarımları için mantıksal düşünme becerilerini harekete geçirmeyi öğrenirler\" dedi.



Bilişim Junior Eğitim Kurumları Kurucusu Ahmet Çevik, \"Geleceğin en büyük yatırımı olan çocukların; ileride sağlam temeller üzerine inşa edilmiş birer kariyer sahibi olabilmeleri için, ilgi alanlarının ve yeteneklerinin erken yaşlarda keşfedilmiş olması gerektiğini belirten Bilişim Eğitim Merkezi eğitim yöneticileri Robotik Eğitimi, Kodlama Eğitimi ve Üç Boyutlu (3D) Modelleme ve 3D Üretim gibi alanlarda çocukların alt yapısı ve seviyelerine göre eğitimler düzenlemektedir. Kodlama eğitimi çocuklara matematik, bilim, problem çözme, takım çalışması, proje bazlı düşünme, yaratıcı sanatlar ve daha pek çok alanda beceri kazandırıyor. Çocuklar her şeyden önce algoritmik ve tasarım odaklı düşünebilmeyi keşfediyor. Kodlama eğitimi sunduğu temel faydaların yanı sıra çocukların yeteneklerini de geliştirmelerine fayda sağlıyor. Öğrencilerimiz robotik eğitimleri ile problem çözme becerilerini kullanıp, akış diyagramları hazırlayarak çalışan robot tasarımları için mantıksal düşünme becerilerini harekete geçirmeyi öğrenirler. Bu kazanımlarla analitik düşünme becerilerini geliştiren çocuklarımız, üretken ve keyifli zaman geçirmiş olurlar. Becerilerin gelişimiyle beraber, üretme ve buluş yapma duygularının pekiştirilmesini sağlamaktadır. Robotik eğitimleri çocuklarda \"ben bir ürün ortaya koyabiliyorum\" özgüveni ve heyecanını kazandırarak yeteneklerinin farkına varmasını sağlamaktadır.\" dedi.



\'Öğrencilerimiz, hayal güçlerini kullanarak insana benzeyen karakterler üretebilir, tamamen kendi yaratıcılıklarını kullanarak uzman eğitmenlerimiz eşliğinde yapılmaktadır.\' Bilişim Junior Eğitim Kurumları Kurucusu Ahmet Çevik, \"Örneğin; öğrencilerimiz fantastik bir film için gereken uzaylı karakteri ya da uzay gemisini, 3D modelleme teknolojisi sayesinde oluşturup, 3D baskı teknikleriyle de üç boyutlu hale getirirler. İleride mimari veya tasarım alanlarında kariyer yapmak isteyebilecek ya da tamamen hobi edinmek ve eğlenmek için derslerimize katılan çocuklarımız hem çok keyifli zaman geçirmekte hem de üretmenin tadına varmaktadırlar.\" ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE\'DE YENİ TEKNOLOJİLERE UYUMLU EĞİTİM SİSTEMİ



Bilişim Junior Eğitim Kurumları Kurucusu Ahmet Çevik, \"1999 yılında bilişim teknolojileri alanında eğitim vermek amacıyla kurulan Bilişim Eğitim Merkezi temellerini istihdam ve verimlilik odaklı bir yapı üzerinde atmış ve verdiği eğitimlerle Türkiye\'de yeni teknolojilere uyumlu bir eğitim sistemini oluşturmuştur. Sahip olduğu değerleri en güncel teknolojik inovasyonları öğretmek; kursiyerlerini hayallerindeki mesleğe kavuşturmak, kariyer sahibi yapmak ve dolayısıyla istihdama yönelik kalifiye iş gücüne katkıda bulunmak amacıyla kullanmıştır. Misyonu ve vizyonu ile örtüşen eğitim içeriklerine yatırım yaparak sektörde önemli bir ilerleme kaydeden Bilişim Eğitim Merkezi, eğitim sektöründe öncü olmanın bilinci ve disipliniyle; eğitim kalitesine verdiği önem ve yatırımlar sayesinde, bilişim teknolojileri eğitimleri veren kurumlar arasında en fazla uluslararası partnerliğe sahip eğitim kurumu olmuştur. Bilişim Eğitim Merkezi yeni bina konsepti ile sağladığı yaşam konforuna ilişkin hizmet gereksinimleri ve ihtiyaçların giderilmesi dışında, gelecekte de çağdaş eğitim yaklaşımına örnek oluşturmayı ve bu bilincin yaygınlaşmasını sağlamayı hedeflemiştir.\" dedi.



YOĞUNLAŞTIRILMIŞ YAZ KURSU



Bilişim Junior Eğitim Kurumları Kurucusu Ahmet Çevik, şöyle devam etti; \"InfoLANG Dil Okulları, Genel İngilizce Eğitim Programlarında ve diğer tüm Dil Eğitimi kategorilerinde bir prensip haline getirdiği InfoLANG Metodu ile hizmet vermektedir. InfoLANG Metodu tamamen “konuşma odaklı yaklaşımö üzerine kurulmuştur. InfoLANG Metodu ile kişinin konuşma becerisini geliştirmek başta olmak üzere; dinleme, okuma ve yazma yeteneklerinin gelişimi için yoğun eğitimler verilmektedir. InfoLANG Metodu beş (5) ana prensip altında birleşmektedir; Konuşma Odaklı Eğitim Anlayışı, Verimliliği bilimsel olarak kanıtlanmış U-Design Sınıflar, Bilgisayar, ses sistemi ve projeksiyon donanımlı eğitim alanları, Dil Koçluğu Sistemi, Öğretme Garantisi. InfoLANG Dil Okullarında, verimliliği bilimsel olarak kanıtlanmış özel tasarımlı U-design sınıflar kullanılarak; tüm öğrenciler eğitmene eşit yakınlıkta bulunmakta ve bu da çok daha kolay ve akıcı bir iletişim sağlanmasına olanak vermektedir. InfoLANG Dil Okulları, Genel Dil Eğitimleri dışında; Akademik Sınav Eğitimleri, Proficiency Yeterlilik Sınavı, İngilizce Konuşma Grupları, İş İngilizcesi ve Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı hizmetleri de vermektedir. Bireysel eğitimler dışında, uzmanlığını kurumsal eğitimlerinde de kanıtlamış olan InfoLANG Dil Okulları; aynı zamanda, şirketlere sunduğu özel \"dil eğitim partnerliği\" ile iş ortaklarının her türlü ihtiyacına çözümler üretebilmek için ücretsiz danışmanlık hizmetleri vermektedir. Öğretme garantisi sunan ilk eğitim kurumu olan InfoLANG\'te, InfoLANG Metodu ile yabancı dil öğrenin! InfoLANG Dil Okulları ayrıcalıklarından biri de Öğretme Garantisi® dir. InfoLANG Dil Okullarında Öğrencilerimiz Öğretme Garantisine otomatik olarak sahip olurlar. Öğretme garantisi kapsamında derslerine düzenli olarak devam eden öğrencilerimiz başarısız oldukları ya da tekrar etmek istedikleri grup derslerini ücretsiz olarak tekrar etme hakkına sahiptirler. InfoLANG Dil Okulları, Kaliteli Eğitim Anlayışı ve Konuşturan Metotları ile öğrencilerine 3 Ayda 3 Seviye atlatıyor. Kış aylarında yoğun iş temposundan yabancı dil eğitimine zaman ayıramayanlara özel oluşturduğumuz Yaz kursu eğitim paketimiz ile 9 ayda tamamlayacağınız programı gelin 3 ayda tamamlayın ve bu yaz İngilizce konuşmayı garantileyin.\"



