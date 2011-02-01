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Sağlık

Çocuklar, Bayer ile MS’in resmini yapıyor

Bayer, 'Ailem, Ben, Bir de MS' adlı bir resim yarışması düzenliyor.

01 Şubat 2011 02:00

T24 - Bayer, Türkiye MS Derneği ve İzmir MS Derneği işbirliğiye “Ailem, Ben, Bir de MS” adlı bir resim yarışması düzenliyor.

Sağlık Bakanlığı’nın izniyle düzenlenen ve Türkiye’deki kamuoyu bilincini yükseltmeyi amaçlayan yarışmaya kendisinde veya yakın çevresinde MS hastalığı bulunan 6-16 yaş grubundan tüm çocuklar istedikleri teknikle yapacakları resimlerle katılabilecek.

Resim yapmanın, zorlu bir hastalıkla henüz küçük yaşlarda tanışmış çocukların kendilerini ifade etmeleri için önemli bir araç olacağı düşüncesiyle düzenlenen yarışma, 6-10 ve 11-16 olmak üzere iki farklı yaş kategorisinde gerçekleştirilecek. Yarışmanın sonuçları 23 Nisan 2011 tarihinde açıklanacak.

Yarışmanın jürisinde ise pedagog Feriha Dildar, sanatçı Süleyman Saim Tekcan, ressam Nesrin Çalıka, gazeteci Mesude Erşan, MS Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mert Ertüre, İzmir MS Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Füsun Çelebi ve Bayer Türk Özel Tedaviler İş Birimi Müdürü Falih Kocaman bulunacak.

Katılmak isteyenler eserlerini 31 Mart 2011 tarihine kadar Bayer Türk Genel Müdürlüğü’nün

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:53 34770 Ümraniye / İSTANBUL adresine gönderilebilecek. Yarışmanın katılım koşulları hakkındaki detaylı bilgilere www.ms-gateway.gen.tr ve www.bayer.com.tr adreslerinden ulaşılabilecek.

Detaylı bilgi için: www.bayerscheringpharma.de


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