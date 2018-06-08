Çocuklar babaları için yarışacak

İSTANBUL, (DHA)-MEDICANA Kadıköy Hastanesi, “Şampiyon Babam” başlığı altında herkesin katılımına açık olan \'Babalar Günü\' etkinliği düzenleyecek. Langırt turnuvası, mini parkur yarışmaları ve çocuk gelişimi hakkında interaktif sohbetlerle zenginleşecek ücretsiz etkinlikte; cocuklar babaları için mini parkurda yarışacak.

Kadıköy Hastanesi “Şampiyon Babam” etkinliği; babalara, çocuklara ve annelere özel aktivitelerle zenginleşecek. 9 Haziran Cumartesi günü saat 14.00 – 17.00 arasında gerçekleştirilecek herkesin katılımına açık olacak etkinlikte, “şampiyon baba”yı belirlemek için keyifli ve çekişmeli bir langırt turnuvası düzenlenecek.

UZMANLARLA ÇOCUK GELİŞİMİ SOHBETLERİ YAPILACAK

Şampiyon babaların şampiyon çocukları ise babalarına hediye kazanma fırsatı yakalamak için mini parkurda yarışacak. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek “Çocuğun Sağlıklı Gelişimi” sohbetlerinde ise ebeveynler Medicana Kadıköy Hastanesi’nin uzman pediatrist, psikolog, diyetisyen ve fizyoterapist ile çocuk sağlığı, beslenme ve spor başlıklarında merak edilenleri konuşma fırsatı bulacak. Ayrıca her katılımcı çocuğa ücretsiz panoramik diş röntgeni imkânı sağlanırken, babalara özel vücut yağ kas kitle analizi gerçekleştirilecek. Profesyonel sporcular, influencerlar ve ünlü babaların katılacağı etkinlik sonunda katılımcılar ve kazananlar, sürpriz hediyelerin keyfini çıkaracak.

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