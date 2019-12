-ÇOCUKLAR ''BABA ÖZLEMİNİ'' İZCİ KAMPINDA GİDERECEK ANKARA (A.A) - 02.08.2010 - İzmir'de faaliyet gösteren bir turizm firması, eşinden ayrılmış fakat çocuklarıyla daha iyi vakit geçirmek isteyen babalar için ''Babamla Kampta'' adlı bir proje yürütüyor. Profesyonel izci eğitimlerini içeren proje kapsamında, 8-15 yaş grubundaki anne ve babası ayrı çocuklar doğayla başbaşa bir ortamda babalarıyla ''kaliteli vakit'' geçirme olanağı buluyor. Turizm firmasının yetkilisi Gürkan Boztepe, yaptığı açıklamada, bir çocuğun babasıyla paylaştığı kamp hayatının çok özel ve önemli bir an olduğunu söyledi. İzcilik deneyimin çocuğun doğayla tanışmasını da sağladığını belirten Boztepe, bu düşünceden hareketle eşinden ayrılmış ve çocuklarıyla yakınlaşmak isteyen ebeveynler için bir proje başlattıklarını bildirdi. ''Babamla Kampta'' adını verdikleri projenin, yıldızlar, doğada yön bulma gibi pek çok takım etkinliklerini ve profesyonel izci eğitimlerini içeren 8-15 yaş arası çocuklar ve ebeveynleri için tasarlandığını ifade eden Boztepe, şunları kaydetti: ''Bu kampa katılan baba ve oğlu kaliteli vakit geçirmenin keyfini yaşıyor.Çocuklar deneyimli, profesyonel eğitmen eşliğinde izcilikle tanışıyor. Bu yıldan itibaren yerimiz değişebilir. Çeşme ve İstanbul'a yakın bir yer arıyoruz. Katılımcıların liderlik, yöneticilik ruhunun teşvik edilmesi, özgüven, sorumluluk ve paylaşma yeteneklerinin geliştirilmesi, değişik aktivitelere iştiraki ile pratik bilgi edinimi, özgür ve ani karar verme, kişisel ilgi ve yeteneklerinin oyun ve eğlence havasında pekiştirilmesi sağlanıyor.'' -''ETKİNLİĞE TALEP OLDUKÇA FAZLA''- Projenin Türkiye'de bir ilk olduğunu vurgulayan Boztepe, etkinliğe talebin fazla olduğunu söyledi. Günümüzde birçok çocuğun toprağı hissedemediğini, bir bitkinin büyüdüğünü göremediğini anlatan Boztepe, ''İşte bizler bu imkanı kapınıza getiriyoruz. Haydi sizlerde gelin hem çocuğunuza doğayı tanımasını sağlayın hem de hayatında sizinle geçirebilecek unutulmaz bir an bırakın'' dedi. Boztepe, kamp hakkında şu bilgileri verdi: ''Takım ruhunu yansıtmaya çalışacağımız organizasyonlarda, her katılımcının ihtiyacını karşılayıp kullanmasını öğreneceği ekipman sağlanıyor. Doğa ve insanın karşı karşıya kalacağı kamp günlerinde heyecan sorumluluk ve takım ruhunun yanı sıra doğa ve diğer canlılara karşı sosyal bilinç de geliştiriliyor. Aktivite planı dahilinde, barınma, ateş yakma, yön tayini, harita okuma, ilk yardım, emniyet tedbirleri, kamuflaj yöntemleri, ata biniş teknikleri ve takım yarışmaları yer alıyor. Bu etkinliğe tüm babaların katılımını bekliyoruz.''