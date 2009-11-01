'Çocuklar, aşkımızı ateşledi'

Demet Şener- İbrahim Kutluay ile aralarındaki aşkın çocuklar olduktan sonra daha da ateşlendiğini söyledi
Manken
Demet Şener ile basketbolcu İbrahim Kutluay 15 Temmuz 2005’te
evlenmişti. 2007’de kızları İrem, 6 ay önce de oğulları Ömer dünyaya
gelmişti.
İbrahim
Kutluay’ın baba olduktan sonra romantikleştiğini söyleyen Demet Şener,
“İbrahim arabama, eşyalarımın arasına, buzdolabının üzerine küçük
kağıtlara yazılı içinde sevgi sözcükleri olan notlar bırakmaya başladı.
Çocuklar, aşkımızı daha da ateşledi” dedi.