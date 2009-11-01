'Çocuklar, aşkımızı ateşledi'

Demet Şener- İbrahim Kutluay ile aralarındaki aşkın çocuklar olduktan sonra daha da ateşlendiğini söyledi



Manken Demet Şener ile basketbolcu İbrahim Kutluay 15 Temmuz 2005’te evlenmişti. 2007’de kızları İrem, 6 ay önce de oğulları Ömer dünyaya gelmişti.



İbrahim Kutluay’ın baba olduktan sonra romantikleştiğini söyleyen Demet Şener, “İbrahim arabama, eşyalarımın arasına, buzdolabının üzerine küçük kağıtlara yazılı içinde sevgi sözcükleri olan notlar bırakmaya başladı. Çocuklar, aşkımızı daha da ateşledi” dedi.