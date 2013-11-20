Çocuklar artık daha yavaş koşuyor

Bugünkü çocuklar 30 seneki akranlarına göre daha yavaş koşuyor. Dünya çapında yapılan bir araştırma, günümüz çocuklarının ebeveynlerinin çocukluk döneminde olduğu kadar hızlı koşamadıklarını ortaya koydu. Uzmanlar, Amerikan Kalp Derneği'nin yıllık toplantısına sunulan verilerin, çocukların formunda düşüşe işaret ettiğini belirtiyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, araştırmacılar 28 ülkedeki 25 milyon çocuk üzerinde yaptıkları incelemede 46 yıl geriye gittiler. Veriler bugün ortalama bir çocuğun bir mil (yaklaşık 1,6 kilometre) mesafeyi 30 yıl önceki çocuklardan 90 saniye daha yavaş koştuğunu gösterdi.

Obezite sorunu

Araştırmaya göre, belli bir sürede çocukların ne kadar koştuğunun ölçüsü olarak kabul edilen kardiovasküler dayanıklılık bütün ülkelerde her on yılda yüzde 5 oranında düşüş gösterdi.

9-17 yaş arası kız ve erkeklerde kaydedilen bu düşüşün obezite ile bağlantılı olduğu ve bazı ülkelerde daha büyük bir sorun teşkil ettiği ifade ediliyor.

Araştırmaya başkanlık eden Güney Avustralya Üniversitesi'nden Dr. Grant Tomkinson, koşma performansındaki düşüşün yüzde 30 ila yüzde 60'ı vücuttaki yağ kütlesinin artmasıyla açıklanabileceğini söylüyor. Daha çok Batılı ülkeleri etkileyen sorun, Asya'da da Güney Kore, Çin ve Hong Kong gibi ülkelerde etkisini hissettiriyor.

Fiziksel aktivitenin önemi

Çocukların spor yapmaya teşvik edilmesinin önemini vurgulayan Dr. Tomkinson, aksi takdirde bu sorunun kamu sağlığı açısından vahim sonuçlar doğuracağını ifade etti. Tomkinson, bugün genel olarak formda olmayan çocukların, ileri yaşlarda kalp hastalıklarına yakalanma olasılığının yüksek olduğunu vurguluyor. Uzmanlar, çocukların ve gençlerin sağlıklı kalmak için günde en az bir saat yürüme, koşma, bisiklete binme gibi fiziksel aktivitede bulunması gerektiğini belirtiyor. Amerikan Kalp Derneği'nden Prof. Michael Gwitz aktivite türünün önemli olduğunu, kalp ve damar sağlığı açısından süreklilik arzeden, dinamik ve terletici bir etkinlik olması gerektiğini vurguluyor.