Çocuklar arasında e-sigara kullanımı artıyor

Sigaraya karşı mücadele yürüten ASH adlı kuruluşunun e-sigara kullanımı ile ilgili yaptığı araştırma, İngiltere'de e-sigara kullanan çocukların sayısında artış olduğunu, ancak çoğunun zaten sigara içtiğini ya da eski tiryaki olduğunu ortaya koydu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, sağlık uzmanları ise e-sigaralar konusunda farklı görüşlere sahip. Bu sigaraların mevcut tiryakilerin sigarayı bırakmasına yardımcı olmakla birlikte çocuklar açısından cazip görülebileceği ve sigaraya yönelmelerine neden olabileceğine dair endişeler ifade ediliyor.

Sigaraya karşı mücadele yürüten ASH adlı kuruluşun yeni verilerine göre, 11-18 yaş arası çocukların yüzde 10'u e-sigarayı denedi. Bu oranın geçen yıl yüzde 3 civarında olduğu belirtiliyor.

E-sigara kullanan çocukların yüzde 2'den azı düzenli kullanıyor, yüzde 90'ı ise ya eski ya da mevcut tiryaki.

İngiltere'de hükümet 18 yaşın altındakilere e-sigara satışını yasaklamayı planlıyor. ASH de bu girişimi destekliyor.

İnsanların sigarayı bırakmasında e-sigaraların etkili olduğunu ve bu yüzden desteklenmesi gerektiğini belirten kuruluş, son veriler artışa işaret etmekle birlikte çocuklar arasında kullanımın yaygın olmadığını vurguluyor.

Fakat İngiltere Akciğer Vakfı durumun yakından takip edilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü, sağlık üzerindeki uzun dönemli etkisi yeterince bilinmediğinden e-sigaralar konusunda daha katı bir tutum takınarak bu sigaraların kapalı ortamlarda kullanılmasının tıklayın yasaklanması çağrısında bulunuyor.