Çocuklar Apple'ı bir servetten edebilir

ABD’li anne-babalar, indirmesi bedava olan ancak oyun içinde ilerleyebilmek için uygulama alınmasını zorunlu kılan Freemium Games kabusları haline gelince Apple’a dava açtı. Mahkeme, Apple Store’un elde ettiği gelirin yüzde 65’ini sağlayan oyunları ilgilendiren davanın düşürülmesi talebini reddetti.

Çocukların Apple Store’dan bedava indirdiği oyunların, ailelere yüzlerce dolarlık faturalar halinde geri dönmeye başlaması üzerine, California, San Jose’deki bir mahkemey başvuran anne babalar Apple’a dava açtı.

Gamezebo sitesinin haberine göre, sorunun kaynağı girilmesi gereken şifrelerde yatıyor. Apple Store’da bir uygulama indirebilmek için şifrenizi girdiğinizde, bir diğer uygulamaya erişmek için kullanıcılara 15 dakika süre tanınıyor. 15 dakikanın ardından yeniden şifre girmeniz gerekiyor.

Örneğin, bir kule inşa ettiğiniz ve içindeki dükkan ile insanları kontrol ettiğiniz Tiny Tower oyununda kısa zamanda ilerlemek isteyen çocuklar, mümkün olan süre içinde olabildiğince kat satın alıyor. Smurf's Village ve Farmville gibi oyunlarda da, oyunda gelişim sağlayan özellikler çeşitli ücretler karşılığında alınıyor.

İkinci darbe mahkemeden

Apple, San Jose’deki mahkemeye başvurarak davanın düşürülmesi istedi ancak bu talep reddedildi. Araştırma şirketi Flurry, Freemium oyunların Apple için çok büyük bir yasal sorun haline gelebileceği uyarısında bulundu. Bunun nedeni, Apple Store’un gelirinin yüzde 65’inin Freemium oyunlar ile elde etmesi.

Apple’ın farkında olduğu bir gerçek, bu gelirin büyük kısmının anne-babalarının kredi kartlarını yürüten çocuklardan sağlanması. Dahası, Apple öfkeli ebeveynleri tatmin edecek bir sisteme de sahip değil. Şirket, bazıları binlerce dolarlık faturalarla karşılaşan anne-babalara, geri ödeme için oyunları üreten firmalara yöneltiyor. Oyun üreticileri de aynen Apple’ın yaptığı gibi, burnundan soluyan anne-babaları Apple’a yönlendiriyor.

Gamezebo, Apple’ın bu durumdan sıyrılabilmesi için belli adımlar atması gerektiğini belirtiyor. Bunlardan bir tanesi, 15 dakikalık pencereyi kaldırmak veya en azından bu pencerenin kaldırılması için kullanıcılara opsiyon sunmak. Ayrıca, Apple’ın belli bir sürede kullanıcı hesabıyla alınabilecek uygulamalara bir limit getirmesi gerekebilir. En önemli adım ise Apple’ın para iade politikasını gözden geçirmesi ve yeniden hazırlaması olabilir.