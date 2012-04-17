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Sağlık

Çocuklar annelerinin ömrünü uzatıyor mu?

Avustralya'da yapılan bir araştırmaya göre; altı ya da daha fazla sayıda çocuğu olan kadınlar, çocuğu olmayanlara oranla yüzde 40 daha az ölme riski taşıyor

17 Nisan 2012 17:48

Çocuk sahibi olmanın kadınların yaşam süresi üzerindeki etkisini inceleyen bir araştırmada, çocuğu olan kadınların diğerlerine oranla daha uzun yıllar yaşadığı ve artan çocuk sayısıyla bu sürenin daha da uzadığı saptandı.

Avustralya'da yapılan bir araştırmaya göre; altı ya da daha fazla sayıda çocuğu olan kadınlar, çocuğu olmayanlara oranla yüzde 40 daha az ölme riski taşıyor. Araştırmanın başkanı olan Yeni Güney Galler Üniversitesi profesörü Leon Simons "Bayanları altıdan fazla çocuk yapın diye teşvik etmiyoruz fakat görünen o ki, en az bir çocuğu olan kadınlar çocuğu olmayanlara oranla daha uzun yaşıyor" dedi.

ANKA'nın haberine göre, ABD basınında geniş yer alan araştırmada 1988 yılından itibaren incelenen ve bugün 60 yaşın üstünde olan bin 500 kadından ve bin 200 erkekten elde edilen bilgiler temel alındı. Varılan sonuca göre; çocuğu olmayan kadınlara oranla iki çocuğu olan kadınlar yüzde 17, üç çocuğu olan kadınlar yüzde 20 daha az ölme riski taşıyor. Çocuk sayısı daha da arttıkça annelerin ölme riski azalmaya devam ediyor. Bu durumun sebebinin henüz tam olarak açıklanamadığını belirtiren Simons, aynı bulgulara başka ülkelerde de rastlandığını ekledi.

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