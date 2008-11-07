'Çocuklar ailelerin geçim kaynağı oldu'

Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Genel Müdür Yardımcısı Özcan Kars, geçmişte ailelerin, çocuklarını bir beceri kazanmaları için çalıştırdığını hatırlatarak, ''Son zamanlarda ailenin geçim kaynağı oldu çocuklar, bizi korkutan da bu'' dedi.



SHÇEK Genel Müdür Yardımcısı Kars, Şanlıurfa Valiliği, Belediye Başkanlığı ve Harran Üniversitesinin işbirliğiyle 7'ncisi gerçekleştirilen ''Sokakta Çalışan ve Yaşayan Çocuklar Sempozyumu''nda yaptığı konuşmada, söz konusu sorunun aslında toplumun aşina olduğu konular arasında yer aldığını söyledi.



2004 yılında TBMM'de sokakta çalışan ve yaşayan çocuklarla ilgili bir komisyon kurulduğunu hatırlatan Kars, yürütülen çalışmalarda işsizliğin, sokakta çalışan çocukların artmasında önemli bir etkisi olduğunun belirlendiğini dile getirdi.



Toplumda son yıllarda sokakta çalışan çocuklarla ilgili algının değiştiğini ifade eden Kars, şunları söyledi:



''Aileler daha önceleri çocuklarını bir beceri kazanmaları için çalıştırırdı, son zamanlarda ailenin geçim kaynağı oldu çocuklar, bizi korkutan da bu. Bu sorunun çözümü için aile içi iletişimi ve aile kavramını güçlendirmek gerekiyor. Sokakta çalışan çocuklar konusu çok zor bir konu ama çözümsüz değil. Ekip çalışması içinde, bütüncül bir yaklaşımla mücadele edilebilir. Çocuklar sokağın birçok riskiyle karşı karşıya. Bunlar suçlu değil ama suçla her an yüz yüzeler. O nedenle çocukların okulda kaldığı süre ne kadar uzun sürerse, okul sevgisi aşılanırsa ve sokakta bulunduğu süreyi ne kadar daha iyi geçirmesi sağlanırsa risk de o denli azalır.''



'Çocuk işçilik sorunu kısa zamanda çözülemez'



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışan Çocuklar Dairesi Başkanı Beyhan Şahin, çocukların eğitim görmesi ve geleceğe hazırlanması gereken bir durumda, sağlık, güvenlik, sosyal ve fiziksel gelişimlerini olumsuz etkileyen çalışma ortamlarında bulunmalarının kabul edilemeyeceğini söyledi



Sokakta çalışan çocuklarla ilgili yoğun çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Şahin, başkanlık olarak, çocuk işçiliğiyle ilgili çalışma yapan kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında iletişimi ve koordinasyonu sağladıklarını kaydetti.



Şu ana kadar 100'ün üzerinde projenin koordinasyonuna ve yürütülmesine katkı sağladıklarına değinen Şahin, ''Çocuk işçiliği kısa zamanda çözülecek bir sorun değil. Çocuk işçiliğiyle mücadele uzun süreli ve sistematik olarak yürütülmesi gereken bir problemdir'' şeklinde konuştu.



'Sokak çocukları toplumun dezavantajlı grubu'



Şanlıurfa Vali Yardımcısı Yıldıray Malğaç ise sokak çocuklarının toplumun dezavantajlı kesimini oluşturduğunu söyledi. Sokakta yaşayan ve çalışan çocukların, ailesiyle bağlarının zamanla koptuğuna işaret eden Malğaç, çocukların eğitimine daha fazla önem verilmesi gerektiğini dile getirdi.



Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba da, 3 yıldan beri yürütülen ''Bilinçli Nesiller Projesi'' ile risk altındaki ilköğretim öğrencilerine ve ailelerine eğitim verdiklerini anlattı.



Harran Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Zuhal Karahan Kara ise son yıllarda artan iç göç, ekonomik ve sosyal sorunlar, aşırı ve düzensiz kentleşmenin henüz sosyalleşmesini tamamlayamamış çocukları etkilediğine dikkati çekti.



Genellikle ekonomik, sosyal ve kültürel nedenlerle ortaya çıkan bu sorunun çözümü için toplumun tüm kesimlerinin el ele vermesi gerektiğini vurgulayan Kara, üniversite olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Çeşitli üniversitelerden akademisyenler ve uzmanların konuyla ilgili sunum yapacağı sempozyum, 9 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek.

