Çocuklar abur cubur düşkünü

Çevre kirliliği çocuklarda obeziteye neden oluyor



Oyun konsolları obeziteye savaş açtı

Alınan bilgiye göre, "Bursa İli Yıldırım İlçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde 3-6 Yaş Arası Çocukları Olan Annelere Yönelik Beslenme Alışkanları" konulu eğitim ve araştırma projesi çerçevesinde 600 anneye ulaşılarak anket uygulandı.Annelere yaş ve eğitim durumlarının yanı sıra çocuklarının tükettikleri gıdalarla ilgili soruların yöneltildiği anketin sonuçları, çocukların beslenme alışkanlıkları ile ilgili ilginç verileri gözler önüne serdi.Ankette "Çocuğunuz ne sıklıkla kırmızı et tüketiyor" sorusuna annelerin yüzde 30.65'i "hiç tüketmiyor", yüzde 28.9'u "ayda bir", yüzde 12.2'si "ayda 2-3 gün" yanıtını verdi.Anneler çocuğunun ne sıklıkla beyaz et tükettiği sorusunu yüzde 56.6 oranında "haftada 1-3 gün", yüzde 17'si "ayda bir gün", yüzde 16.5 oranında "ayda 2-3 gün", yüzde 6.3 oranında ise "hiç tüketmiyor" diye yanıtladı.Annelerin ankete verdikleri yanıtlara göre, çocukların yüzde 37.3'ünün haftada 1-3 gün tükettiği balığı, yüzde 34.2'si hiç yemiyor, yüzde 16.1'i de ayda bir kez yiyor.Çocukların yüzde 46.3'ünün her gün, yüzde 34.6'sının haftada 1-3 gün, yüzde 11.5'inin haftada 4-6 gün yediği yumurtayı, yüzde 5.9'luk bölümde kalan çocuklar ise tüketmiyor.Kurubaklagil tüketiminde ise haftada 1-3 gün yiyen çocuklar yüzde 70.8 ile ilk sırada yer alıyor. Çocukların yüzde 51.4'ü meyveyi, yüzde 49.8'i sütü her gün tüketirken, yüzde 25'i sütü, yüzde 3.7'si ise meyveyi ağzına sürmüyor.Makarna, bulgur ve pirinç tüketiminde ise bu gıdaları haftada 1-3 kez yiyen çocuklar yüzde 72.9, haftada 4-6 gün yiyen çocuklar da yüzde 23.4'lük oranlarıyla dikkati çekiyor.Ankette yer alan çocukların ne sıklıkla cips ve gazlı içecek tükettiklerine ilişkin sorulara verilen yanıtlar, çocukların bu gıdaları çok tükettiğini gösteriyor. Çocukların yüzde 30.7'si her gün, yüzde 43'ü haftada 1-3 gün, yüzde 6.7'si haftada 4-6 gün cips yiyor. Cips yemeyenlerin oranı ise yüzde 11.6'da kalıyor.Gazlı içecekler ise çocukların yüzde 39.6'sı tarafından haftada 1-3 gün, yüzde 12'si tarafından her gün, yüzde 22'si tarafından ayda 1-3 gün tüketiliyor. Çocukların yüzde 21.8'i ise gazlı içecek içmiyor.Bursa Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, anket uygulanan kadınlara ailelerinin aylık gelirlerinin de sorulduğunu, bu soruya yüzde 16.5 oranında "0-400 YTL", yüzde 41.3 oranında "401-600 YTL", yüzde 33.2 oranında "601-1000 YTL", yüzde 9.8 oranında ise "1000 YTL ve üstü" yanıtlarının verildiğini söylediler.Proje için Bursa'nın sosyoekonomik açıdan en geri kalmış, yoğun göç alan bir bölgenin seçildiğini anlatan yetkililer, eğitim çalışmasına katılacak kadınlara öncelikle çocuklarının beslenme alışkanlıklarının sorulduğunu ifade ettiler.Yetkililer, anketle çocukların zararlı bir takım gıdaları tükettiklerini ama bazı faydalı gıdaların az tüketildiğini ya da tüketilmediğini ortaya koyduğuna değinerek, şunları kaydettiler:"Anket sonuçları bütün toplumun göstergesi olur mu, bu yoruma açık ama bu yaştaki çocukların beslenme alışkanlıkları ile ilgili çarpıcı gerçekleri gözler önüne serdiği bir gerçek. 'Para bulamıyorum' gerekçesiyle süt, yumurta alıp çocuklarına yediremediklerini söyleyen anneler cipse, gofrete, çikolataya para buluyor. Yani cipse para var, süte yok. Bu parasızlıktan değil, eğitim eksikliğinden kaynaklanıyor. Anket sonuçlarına göre, bütün annelere birer birer ulaştık, beslenme konusunda eğitim veriyoruz. Annelerin algılamaları çok yüksek, eğitimi ilgiyle takip ediyorlar. Bir süre bu annelere tekrar ulaşıp anket yapacağız; eğitimin çocuklarının beslenme alışkanlığına nasıl katkı sağladığını belirleyeceğiz."