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Yaşam

Çocukla tatile giderken nelere dikkat edilmeli?

Çocuk Psikiyatri Uzmanı, okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte çocukların tatilleri konusunda ailelere uyarıda bulundu

27 Haziran 2016 17:21

Çocuk Psikiyatri Uzmanı Dr. Mehmet Fatih Kınık, okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte çocukların tatilleri konusunda ailelere uyarıda bulundu.

Habertürk'ün haberine göre, yaz tatillerinin gelmesiyle birlikte yalnızlaşan ve sürekli evde televizyon izleyen çocuklar konusunda uyarılarda bulunan Çocuk Psikiyatri Uzmanı Dr. Mehmet Fatih Kınık, ailelerin çocuklarıyla düzenli bir tatil programını düzenlemeleri gerektiğini ve bu programa kendilerini de dahil ederek çocuklarla sosyal aktivitelerde bulunmaları gerektiğini belirtti.

Çocukların tatil boyunca sadece televizyon izleme, bilgisayar ve tablet oyunlarını oynama gibi aktivitelerde bulunmalarının hem öğrenme kabiliyetleri hem de sosyalleşmeleri açısından negatif etkiler ortaya çıkaracağını dile getiren Psikiyatri Kınık, "Yaz tatiliyle birlikte çocukların okulla ilgili sıkıntıları sona ermektedir. Ancak tatilin gelmesiyle birlikte eğlenceli geçeceği düşünülen bu zaman çocuklar için bazen sıkıcı hale de gelebilmektedir. Çoğunlukla tatile giren çocuklar televizyon, bilgisayar ve tablet başında vakit geçirmekte yaratıcı olabilecekleri ortamlardan tamamen uzaklaşarak yapılandırılmış bir dünyanın içine hapsolmaktadırlar. Yalnızca televizyon ve bilgisayar gibi elektronik eşyalarla vakit geçiren çocuklarda öğrenme ve dikkat sorunları ortaya çıkabilmekte uzun süre kullanmalarıyla birlikte bağımlılık ve sosyal alanda içe çekilme görülebilmektedir" dedi.

 

"Ailece aktiviteler düzenlenmeli"

 

Tatilin öğrencilerin dil, zihin, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmesi açısından bir fırsat olduğunu belirten Kınık, 'Yaz tatilinde aileler çocuklarını yönlendirip yaratıcı ve eğitici aktivite planlama görevi düşüyor. Ebeveynler 'bilgisayarı bırak, televizyon izleme, oyun oyama' gibi cümleler sarf ettikten sonra çocukların elektronik ortamdan uzaklaşmasından doğan boş zamanı dolduracak etkinlikler bulmalıdır. Bu noktada ailelere farklılık yaratabilecek öneride bulunulabilir. Evlerinin etrafındaki doğayı keşfederek bir doğa günlüğü yaratmak, taş veya benzeri cisimlerden küçük evcil hayvanlara alan oluşturmak, çocuklara kitabı sevdirebilmek için kütüphane ziyaretleri yapmak, lego gibi oyuncaklarla vakit geçirmesini sağlamak, hiç oyuncakları yoksa bile çamurla ve kumla oynamalarına izin vermek gibi etkinlikler yapılabilir. Çocuklarının bilgisayar kullanımını azaltmak isteyen ailelerin öncelikle bilgisayarı ebeveynlerin kontrol edebilecekleri yere taşımaları, yaşına uygun olmayan içerikleri engellemeleri koymaları gerekmektedir. Bu tarz elektronik eşya kullanımı ile ilgili sınırlandırmalar ne kadar erken yaşta uygulanmaya başlarsa ileri dönemde bu kontrolleri bir o kadar kolay olacaktır" diye konuştu.

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