-ÇOCUKLA OYNAMAK ZİHİN GELİŞTİRİYOR SAMSUN (A.A) - 25.10.2010 - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hatice Kumcağız, çocukların zihinsel gelişiminde oyunun önemli rolü olduğunu zihinsel gelişimlerine katkı için ebeveynlerin de çocuklarının oyunlarına katılması gerektiğini söyledi. Kumcağız, yaptığı açıklamada, çocuk için oyun sürecinin, önemli bir öğrenme aracı olduğunu belirtti. Çocukların oyun aracılığıyla düşünmeyi, kendini tanımayı, ifade etmeyi öğrendiklerini anlatan Kumcağız, oyunun, çocuğun fiziksel, zihinsel, dil, duygusal ve sosyal yönden gelişimini hızlandırdığını kaydetti. Oyun sürecinin özellikle 3 yaş civarındaki çocuklar için önemli olduğunun altını çizen Kumcağız, şu bilgiyi verdi: ''Bu dönemde kız çocuklar anneyle, erkek çocuklar ise babayla özdeşim kurmaktadırlar. Çocuklara sağlıklı model olmak için hem annenin hem de babanın çocuğuyla vakit geçirerek oyun oynaması, kaliteli bir paylaşım yaşanmasına neden olacaktır. Bu durum çocuğun öğrenmesini artırdığı gibi çocuğun psikolojisi açısından da çok büyük önem arz etmektedir.'' -''EBEVEYNLER OYUNUN ÖNEMİNİN FARKINDA DEĞİL''- Oyun oynamanın çocuk gelişimindeki öneminin ebeveynler tarafından farkına varılmadığını dile getiren Kumcağız, ebeveynlerin çocuklarıyla oyun oynamalarının ilk adımının fikirlerini empoze etmek yerine, çocuğun liderliğini, fikirlerini ve hayal gücünü takip etmelerini sağlamak olduğunu söyledi. Çocuklar sessizce oyun oynarken pek çok ebeveynin doğal olarak bu durumu kendi işlerini tamamlamak için bir fırsat olarak gördüklerine işaret eden Kumcağız, şöyle devam etti: ''Çocuklar kendi kendilerine oynarken genellikle ebeveynler bunu yemek yapmak ya da gazete okumak için bir fırsat olarak görürler. Bunu yaparak, çocuğa sessizce oyun oynamasını ne kadar takdir ettiğinizi gösterememiş olursunuz. Sonuç olarak çocuğunuz tek başına oyun oynadığında kendini görmezden geliniyor hisseder ve sadece gürültü çıkardığında ya da dikkat çekmek için bilinçli bir şeyler yaptığında ilgi toplayabildiğini düşünür. Eğer oyuna ilgi gösterirseniz, sizin dikkatinizi çekmek için uygunsuz yollar bulmaya daha az ihtiyaç duyar.'' Oyunun çocuğun dil gelişimini de olumlu etkilediğini ifade eden Kumcağız, ebeveynlere şu tavsiyelerde bulundu: ''Çocuğunuzun oyunuyla ilgili olduğunuzu göstermek için çocuğunuzun ne yaptığı hakkında destekleyici yorumlar ve açıklamalar yapmalısınız. Bu yaklaşım dil gelişimini de aktif şekilde destekler. Bazen ebeveynler yardımcı olmaya çalışırken, çocukların nasıl problem çözüleceğini ve kendi başına oyun oynanacağını öğrenmesini zorlaştırırlar. Ebeveynin çok fazla yardım etmesi ya da işin tamamını üstlenmesi çocuğun kendine güven hissini azaltır ve yetişkine bağımlılığı teşvik eder.''