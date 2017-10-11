Çocukla cinsel ilişki evlilikte olsa bile tecavüz sayılacak

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Ekim (DHA) – Hindistan Anayasa Mahkemesi yasal eş bile olsa 15-18 yaş arasındaki kız çocuklarıyla cinsel ilişkiyi ceza kanununda tecavüz olarak kabul etme kararı aldı.

Tecavüze ilişkin yasadaki istisnanın kız çocuklarının bedensel bütünlüğünü ihlal ettiği belirtilen açıklamada yasadaki istisnanın ayrımcı, değişken ve kanun yerine birinin kararına bağlı olduğu belirtildi.

Anayasa mahkemesi çocuk evlilik uygulamaları konusundaki endişelerini de ifade etti ve sosyal adalet yasalarının yürürlüğe konulduğundaki anlamıyla uygulanmadığına dikkat çekti.

Hindistan Anayasa Mahkemesi Dünya Kız Çocukları Günü’nde yaptığı açıklamada Merkez hükümete ve eyalet hükümetlerine ülke genelindeki çocuk evliliklerini engellemek için önleyici tedbirler alma çağrısı yaptı.

Sivil toplum kuruluşu Independent Thought (Bağımsız Düşünce) tarafından dilekçeye açılan tartışmalı yasada bu karardan önce bir erkek 15-18 yaşlarındaki eşiyle birlikte olduğunda bu tecavüz sayılmıyordu fakat bu istisna yasal rıza yaşının 18 olmasıyla çelişkili bir durumdu.

Dünyada en fazla çocuk gelin Hindistan’da. Hindistan’da kız çocuklarının yüzde 47’si 18. Doğumgünlerinden önce evleniyor. Eyaletten eyalete çocuk gelin oranları yüzde 69’dan yüzde 65’e değişen Hindistan’da 15’inden önce evlenen kız çocuklarının sayısı azalsa da 15-18 yaşları arasındaki kızların evlenme oranlarında artış yaşanıyor. (Fotoğraflı)