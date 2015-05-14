Çocukken yuttuğu oyuncak 51 yaşında çıktı

İngiltere'de 51 yaşındaki Steve Easton, çocukken yuttuğu dart okunun yapışkan plastik ucunu yıllar sonra burnundan çıkarttı. Easton, plastik parça sol burun deliğinden çıkmadan önce bir hapşırma nöbeti geçirdiğini ve "çok rahatsız edici bir his" yaşadığını söyledi.

Easton burnundan çıkan parçanın ne olduğunu önce anlayamadı ve annesi Pat'e telefon açtı. Pat, oğlunun 40 yıldan uzun süre önce yuttuğu parçanın ne olduğunu hemen anladı.

Easton burnundan çıkarttığı parçayı etrafındakiler merak ettiği için bir süre yanında taşıyıp attığını söylüyor.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, hayatı boyunca koku duygusuna sahip olduğunu ve burnunu silebildiğini anlatan Easton, "Çok farklı hissetmiyorum. Benim açımdan değişen hiçbir şey yok" dedi.

Easton'ın çocukken yuttuğu parçanın röntgenlerde de tespit edilemediği belirtildi.

Anne Pat Easton yedi ya da sekiz yaşındayken Steve'in dart okunun ucundaki vakumlu plastik parçayı yuttuğundan şüphelenip, hastaneye götürdüğünü anlattı.

Pat Easton, "Nasıl yuttuğunu bilemiyorum. Çok kaygılanmıştım ve hastaneye götürdüm. Röntgenler çektiler, her şeyi kontrol ettiler ama parçayı bulamadılar" dedi.