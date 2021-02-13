Çocukken tarlalarda zorla çalıştırılanlar, Nestle'den Mars'a çikolata devlerinden hesap soruyor: "Çocuk kölelerden kâr elde ettiniz!"

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Fildişi Sahilleri'ndeki kakao tarlalarında zorla çalıştırıldığını söyleyen sekiz çocuk, dünyanın en büyük çikolata şirketlerine karşı yasal süreç başlattı. Çocuklar, şirketleri binlerce çocuğun tarlalarda yasa dışı bir şekilde zorla çalıştırılmasına yardım ve yataklık etmekle suçluyor.

İnsan hakları hukuku firması International Rights Advocates (IRA) tarafından sekiz çocuk adına Washington DC'de açılan davada Nestlé, Cargill, Barry Callebaut, Mars, Olam, Hershey ve Mondelēz sanık olarak listelendi.

Şimdi genç yetişkin olan çocuklar maaşsız bir şekilde zorla çalıştırılmalarıyla ilgili birçok suçlamadan tazminat talep ediyor.

ABD'de ilk kez kakao sektörüne böyle bir toplu dava açıldı.

Davacılar, suçlanan şirketlerin bu kakao tarlalarının sahibi olmasa da çocukların zorla maaşsız çalıştırılmasından kar elde ettiklerini iddia etti.

İddianameye göre 8 davacı da çocuk yaşta Mali'de kandırılarak Fildişi Sahilleri'ne götürüldü. Burada çocuklar maaşsız ve seyahat belgeleri olmadan, nerede olduklarını ve ne zaman ailelerine döneceklerini bilmeden yıllarca zorla çalıştırıldı.