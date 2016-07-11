Çocukken kitap okuyanlar daha fazla kazanıyor

İnsanlar artık eskisinden az okuyor. Öyle ki, araştırmalar geçtiğimiz sene Amerikalıların dörtte birinin tek bir kitap bile okumadığını gösteriyor. Buna eski moda baskılar, e-kitaplar ve hatta sesli kitaplar da dahil. Bununla birlikte, örneğin 1978’de hiç kitap okumayanlar nüfusun yalnızca yüzde sekizini oluşturuyordu. Kültür değişiyor ve boş vakitleri değerlendirmek için çok fazla seçenek mevcut oldukça okuma azalmaya başlıyor.

Kültür Servisi'nin, Pay Scale'den referans verdiği haberine göre, ancak bazı yeni bulgular, okumanın ve kitapların gücünü bize hatırlatıyor. İtalya’daki Padova Üniversitesi’nde beş binden fazla erkeğin katılımıyla yapılan yeni bir araştırma, çocukların kitaplarla temas etmesinin, gelecekteki kazançlarına etki edip etmediğini saptıyor. Sonuçlar hayli enteresan. Her ne kadar araştırma halen devam ediyor olsa da, halihazırda eldeki bulgular göz önüne alınmaya değer.

1. Meslek ile evde kitap bulundurma arasında ilişki yok

Çoğu kişi beyaz yakalı işlerde çalışan babaların çocuklarının yetişkinliklerinde -onlar gibi- iyi para kazanacağını düşünebilir ancak araştırmacılar böyle bir sonuca rastlamadı. Ayrıca, evi geçindiren kişinin mesleği ile evde bulunan kitap sayısı arasında bir ilişki de tespit edilemedi.

2. Daha uzun süre okula giden oğlan çocukları, gelecekte daha fazla kazanıyor

Belki de pek şaşırtıcı olmayan bir biçimde, bir yıl fazla okuyan çocuklar, yetişkinliklerinde okumayanlardan yüzde on oranında daha fazla para kazanıyor. Bu rakam, dokuz farklı ülkeden erkeklerin ortalaması.

3. Çocukluğunda ders kitabı dışında on ya da daha fazla kitap okuyanlar daha da fazla kazanıyor

Okulda bir yıl fazla okuyan çocuklar seçilip analiz edildiğinde, bu erkekler arasında on ve daha fazla (bir kitaplık rafından fazla) ders kitabı dışında kitap okumuş olanlar, hayatları boyunca ortalama yüzde 21 oranında daha fazla para kazanıyor. Araştırmacı Guglielmo Weber, “Kitapların olduğu bir evde büyüyen çocuklar hayat ve evren hakkında daha fazla şey öğrenme ve kitaplar aracılığıyla daha fazla deneyim edinme şansına sahip oluyor, “ diyor. “Ya da, kitapların olduğu evlerdeki ailelerin daha güçlü kültürel ve sosyo-ekonomik geçmişi var.”

4. Kitap sayısı bir şey değiştirmiyor

Ondan fazla kitap bulunan bir evde büyüyen oğlan çocukları arasında, evinde ister elli, ister yüz ister iki yüz kitap bulunsun, gelecekteki gelirde bir değişiklik olmuyor. Görünüşe göre asıl mesele, okul tarafından önerilmeyen kitaplara da ulaşma imkânına sahip olmak.

Günümüzde çocuklar bilgiye, edebiyata, kurgu dışı bilgiye sayısız yolla ulaşma imkânına sahip. İnternetin, tıpkı eski kuşaklarda kitapların sağladığı gibi çocuklarımızın entelektüel bir merak belirtisi göstermesine yardım ediyor olması muhtemel. Ancak, ne olur ne olmaz diye eve ufak güzel bir kütüphane bulundurmakta fayda var.