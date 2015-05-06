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Dünya
Deutsche Welle

Çocuk yuvaları da greve gidiyor

Almanya'da trene binemeyen vatandaşlar cuma gününden itibaren çocuklarını da yuvaya bırakamayacak. Çocuk yuvaları da greve gidiyor.

06 Mayıs 2015 15:38

Almanya'da, demiryolları işletmesi Deutsche Bahn'daki grev sona ermeden kamusal
alanda başka bir iş bırakma kararı daha alındı. Çocuk yuvalarında çalışan eğitmenlerin
çoğunun temsil edildiği ver.di sendikası, cuma gününden itibaren süresiz grev kararı
alındığını açıkladı.

Ver.di Sendikası Başkanı Frank Bsirske, üyelerinin yüzde 93,44'ünün mücadele kararı
aldığını belirterek çalışanların artık güzel sözlerle avutulamayacağını söyledi. Grevden
özellikle çocuk yuvaları, engelli tesisleri ve gençlik yardım merkezlerinin etkileneceği
belirtildi.

İş bırakma eyleminin ilk aşamada çocuk yuvalarında başlaması ve ardından diğer
kurumları da kapsayarak devam etmesi bekleniyor.

Ücret sınıflandırması

Çocuk yuvaları ve diğer bakım kurumlarının bağlı olduğu ver.di, Alman Memurlar
Birliği ve Eğitim ve Bilim sendikaları ile işverenler arasındaki toplu sözleşme
görüşmelerinin beşinci turu da başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Sendikalar, sosyal ve eğitim hizmetlerinde çalışan yaklaşık 240 bin üyesinin ücret
sınıfının yükseltilmesini talep ediyor.

Demiryollarındaki grev

Alman demiryolları işletmesi Deutsche Bahn'da makinistlerin hafta başında başlattığı
grev de devam ediyor. Günlük hayatı olumsuz etkileyen grev, ulaşımda aksamalara yol
açıyor.

Yük ve yolcu taşımacılığını kapsayan grevin pazar gününe kadar devam etmesi
planlanıyor. Grev nedeniyle ortalamada her üç yolcu treninden sadece biri çalışıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaDeutsche BahnSendikası Başkanı Frank BsirskeAlman Memurlar BirliğiEğitimBilimWelle Türkçe epd/DW/HS/BK

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