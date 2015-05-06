Çocuk yuvaları da greve gidiyor

Almanya'da, demiryolları işletmesi Deutsche Bahn'daki grev sona ermeden kamusal

alanda başka bir iş bırakma kararı daha alındı. Çocuk yuvalarında çalışan eğitmenlerin

çoğunun temsil edildiği ver.di sendikası, cuma gününden itibaren süresiz grev kararı

alındığını açıkladı.

Ver.di Sendikası Başkanı Frank Bsirske, üyelerinin yüzde 93,44'ünün mücadele kararı

aldığını belirterek çalışanların artık güzel sözlerle avutulamayacağını söyledi. Grevden

özellikle çocuk yuvaları, engelli tesisleri ve gençlik yardım merkezlerinin etkileneceği

belirtildi.

İş bırakma eyleminin ilk aşamada çocuk yuvalarında başlaması ve ardından diğer

kurumları da kapsayarak devam etmesi bekleniyor.

Ücret sınıflandırması

Çocuk yuvaları ve diğer bakım kurumlarının bağlı olduğu ver.di, Alman Memurlar

Birliği ve Eğitim ve Bilim sendikaları ile işverenler arasındaki toplu sözleşme

görüşmelerinin beşinci turu da başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Sendikalar, sosyal ve eğitim hizmetlerinde çalışan yaklaşık 240 bin üyesinin ücret

sınıfının yükseltilmesini talep ediyor.

Demiryollarındaki grev

Alman demiryolları işletmesi Deutsche Bahn'da makinistlerin hafta başında başlattığı

grev de devam ediyor. Günlük hayatı olumsuz etkileyen grev, ulaşımda aksamalara yol

açıyor.

Yük ve yolcu taşımacılığını kapsayan grevin pazar gününe kadar devam etmesi

planlanıyor. Grev nedeniyle ortalamada her üç yolcu treninden sadece biri çalışıyor.