Çocuk yurdundaki 'eziyet' suçunun cezası belli oldu

Adana'da 15 Nisan 2011'de, Sevgi Evleri Çocuk Yuvası'nda 10 yaşındaki S.E.'ye “pencereye çiş yaptığı” iddiasıyla ateşte kızdırdıkları çatalı ayaklarına ve eline bastırarak işkence yaptıkları öne sürülen bakıcılar K. D. ile M.K.'nın yargılaması tamamlandı. Kadriye D., duruşmalardaki iyi hali de dikkate alınarak 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı, M.G. hakkında ise beraat kararı verildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Mehmet Kaymak’ın haberine göre, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı yurtta görevli bir personel, bakıcılar K.D. ve M.G.'nin yaramazlık yapan erkek çocuğun vücuduna ısıtılmış çatal bastırarak cezalandırdığını öne sürerek Adana Valiliği'ne ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren Valilik, başlatılan soruşturmanın ardından taşeron kadroda çalışan bakıcılar K. D. ile M.G.'nin görevlerine son verip, haklarında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'kötü muamele' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. İki bakıcı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Dava açıldı

Cumhuriyet Savcısı, bakıcılardan K. D. hakkında 'çocuğa eziyet yapma' suçundan 8 yıla, M.G. hakkında ise 'kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuksuz sanıklar, suçlamayı kabul etmedi. Diğer sanığı suçlayan Kadriye D. "Çocuk benim sorumluluğumda değildi. Ancak benim sorumlu olduğum evin penceresine çişini yaptı. Ben de götürüp M.G.'ye söyledim. O da bana 'Gel çocuğun gözünü korkutalım' dedi. Benden çatalı ısıtmamı istedi. Çatalı ısıttığımda çocuğun pantolonunu çıkarmıştı. Çatal benim elimde iken kolumdan tutarak çocuğun bacaklarına değdirdi. İteklemek isterken çocuğun eline de değdi" dedi.

'Şoke oldum'

Sanık M.G. de K.D.’yi suçlayarak "Eline aldığı çatalı ısıtarak çocuğun 2 bacağına bastırdı. Ben şoke oldum. Engel de olamadım. Ne yapacağımı şaşırdım. Korkumdan kimseye de söyleyemedim" dedi.

Vücuduna sıcak çatal değdirilen S.E. ise "K. anne ocakta ısıttığı çatalla beni korkutmak istedi. Çatal elime de değdi, bacağıma da değdi. Yukarı çıktığımda arkadaşlarım bana 'Niye ağlıyorsun' dediler. Bakıcı annenin çatalı ısıtıp bacağıma değdirdiğini söyledim" diye ifade verdi.

Mahkeme, sanık K. D.'yi 'eziyet' suçundan önce 6 yıl hapis cezasına çarptırdı, sonra da duruşmalardaki iyi halinden dolayı cezasını 5 yıla indirdi. K. D. karar kesinleşirse cezaevine girecek. Diğer sanık M.G. hakkında ise suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.