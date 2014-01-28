T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Çocuk yurdundaki 'eziyet' suçunun cezası belli oldu

Adana'da 2011 yılında 10 yaşındaki çocuğa kızgın çatal bastıran bakıcıya 5 yıl hapis cezası verildi

28 Ocak 2014 15:33

Adana'da 15 Nisan 2011'de, Sevgi Evleri Çocuk Yuvası'nda 10 yaşındaki S.E.'ye “pencereye çiş yaptığı” iddiasıyla ateşte kızdırdıkları çatalı ayaklarına ve eline bastırarak işkence yaptıkları öne sürülen bakıcılar K. D. ile M.K.'nın yargılaması tamamlandı. Kadriye D., duruşmalardaki iyi hali de dikkate alınarak 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı, M.G. hakkında ise beraat kararı verildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Mehmet Kaymak’ın haberine göre, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı yurtta görevli bir personel, bakıcılar K.D. ve M.G.'nin yaramazlık yapan erkek çocuğun vücuduna ısıtılmış çatal bastırarak cezalandırdığını öne sürerek Adana Valiliği'ne ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren Valilik, başlatılan soruşturmanın ardından taşeron kadroda çalışan bakıcılar K. D. ile M.G.'nin görevlerine son verip, haklarında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'kötü muamele' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. İki bakıcı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 

Dava açıldı

 

Cumhuriyet Savcısı, bakıcılardan K. D. hakkında 'çocuğa eziyet yapma' suçundan 8 yıla, M.G. hakkında ise 'kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuksuz sanıklar, suçlamayı kabul etmedi. Diğer sanığı suçlayan Kadriye D. "Çocuk benim sorumluluğumda değildi. Ancak benim sorumlu olduğum evin penceresine çişini yaptı. Ben de götürüp M.G.'ye söyledim. O da bana 'Gel çocuğun gözünü korkutalım' dedi. Benden çatalı ısıtmamı istedi. Çatalı ısıttığımda çocuğun pantolonunu çıkarmıştı. Çatal benim elimde iken kolumdan tutarak çocuğun bacaklarına değdirdi. İteklemek isterken çocuğun eline de değdi" dedi.

 

'Şoke oldum'

 

Sanık M.G. de K.D.’yi suçlayarak "Eline aldığı çatalı ısıtarak çocuğun 2 bacağına bastırdı. Ben şoke oldum. Engel de olamadım. Ne yapacağımı şaşırdım. Korkumdan kimseye de söyleyemedim" dedi.

Vücuduna sıcak çatal değdirilen S.E. ise "K. anne ocakta ısıttığı çatalla beni korkutmak istedi. Çatal elime de değdi, bacağıma da değdi. Yukarı çıktığımda arkadaşlarım bana 'Niye ağlıyorsun' dediler. Bakıcı annenin çatalı ısıtıp bacağıma değdirdiğini söyledim" diye ifade verdi.

Mahkeme, sanık K. D.'yi 'eziyet' suçundan önce 6 yıl hapis cezasına çarptırdı, sonra da duruşmalardaki iyi halinden dolayı cezasını 5 yıla indirdi. K. D. karar kesinleşirse cezaevine girecek. Diğer sanık M.G. hakkında ise suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.

 

ETİKETLER

çocukevbakımbakıcıçatalsıcakkızgınçişcezahapis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24