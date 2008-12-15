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Sağlık

Çocuk Yay Burcu (23 Kasım – 21 Aralık)

Yay 23 Kasım – 21 Aralık En Çok Sevdiği Söz :"ANLIYORUM" İyi Olduğu Konular : Pozitif, sevgi dolu, içten, dürüst Zor Alanlar : Dikkatsiz, huzursuz, tutarsız

15 Aralık 2008 02:00

Yay

23 Kasım – 21 Aralık

En Çok Sevdiği Söz :"ANLIYORUM"
İyi Olduğu Konular : Pozitif, sevgi dolu, içten, dürüst
Zor Alanlar : Dikkatsiz, huzursuz, tutarsız

Yay burcu çocuğunun anlayışla bakan gözlerinde şimdiden bilgelik ve sakinlik bulabilirsiniz. Öte yandan onu güldürmek, eğlendirmek hiç zor değildir, kocaman kahkalarını çok kolay atar.

Bu en maceracı burcun çocukları özgürce araştırmalı, denemeli, keşfetmelidir. Oyun ve sporu çok sever. Yay kızları, erkekleri kadar sert oyunlar oynayabilir ve hemen hemen hepsi oyun arkadaşlarına karşı çok sabırlıdır.

Onu “Yemeğini yemezsen oyuncak ayına vereceğim” gibi sözlerle kandırmaya kalkarsanız “Oyuncaklar yemek yemez” cinsinden bilmiş ve doğrucu bir lafla karşılaşabilirsiniz. Çabuk öğrenir ve okuldaki yaşıtlarını geride bırakması olasıdır.

Onların özgür ruhlarını sınırlayacak çok fazla kural koymayın ve onları kısıtlamayın. Kendi kararlarını vermeleri ve yaptıklarının arkasında durmalarını destekleyin. Onların araştırma ve oyun oynama iç güdülerini bastırmayın. Karşılığında sonsuz güvenlerini ve sadakatlerini kazanacaksınız. 

Çocuğunuzun burcu

Çocuk Koç Burcu (21 Mart - 20 Nisan)

Çocuk Boğa Burcu (21 Nisan - 21 Mayıs)

Çocuk İkizler Burcu (22 Mayıs - 21 Haziran)

Çocuk Yengeç Burcu (22 Haziran - 22 Temmuz)

Çocuk Aslan Burcu (23 Haziran - 23 Ağustos)

Çocuk Başak Burcu (24 Ağustos – 23 Eylül)

Çocuk Terazi Burcu (24 Eylül - 23 Ekim)

Çocuk Akrep Burcu (24 Ekim – 22 Kasım)

Çocuk Yay Burcu (23 Kasım – 21 Aralık)

Çocuk Oğlak Burcu (22 Aralık – 20 Ocak)

Çocuk Kova Burcu (21 Ocak - 18 Şubat)

Çocuk Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

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