Çocuk Koç Burcu (21 Mart - 20 Nisan)

Çocuk Boğa Burcu (21 Nisan - 21 Mayıs)

Çocuk İkizler Burcu (22 Mayıs - 21 Haziran)

Çocuk Yengeç Burcu (22 Haziran - 22 Temmuz)

Çocuk Aslan Burcu (23 Haziran - 23 Ağustos)

Çocuk Başak Burcu (24 Ağustos – 23 Eylül)

Çocuk Terazi Burcu (24 Eylül - 23 Ekim)

Çocuk Akrep Burcu (24 Ekim – 22 Kasım)



Çocuk Yay Burcu (23 Kasım – 21 Aralık)



Çocuk Oğlak Burcu (22 Aralık – 20 Ocak)

Çocuk Kova Burcu (21 Ocak - 18 Şubat)

Çocuk Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Yay23 Kasım – 21 AralıkEn Çok Sevdiği Söz :"ANLIYORUM"İyi Olduğu Konular : Pozitif, sevgi dolu, içten, dürüstZor Alanlar : Dikkatsiz, huzursuz, tutarsızYay burcu çocuğunun anlayışla bakan gözlerinde şimdiden bilgelik ve sakinlik bulabilirsiniz. Öte yandan onu güldürmek, eğlendirmek hiç zor değildir, kocaman kahkalarını çok kolay atar.Bu en maceracı burcun çocukları özgürce araştırmalı, denemeli, keşfetmelidir. Oyun ve sporu çok sever. Yay kızları, erkekleri kadar sert oyunlar oynayabilir ve hemen hemen hepsi oyun arkadaşlarına karşı çok sabırlıdır.Onu “Yemeğini yemezsen oyuncak ayına vereceğim” gibi sözlerle kandırmaya kalkarsanız “Oyuncaklar yemek yemez” cinsinden bilmiş ve doğrucu bir lafla karşılaşabilirsiniz. Çabuk öğrenir ve okuldaki yaşıtlarını geride bırakması olasıdır.Onların özgür ruhlarını sınırlayacak çok fazla kural koymayın ve onları kısıtlamayın. Kendi kararlarını vermeleri ve yaptıklarının arkasında durmalarını destekleyin. Onların araştırma ve oyun oynama iç güdülerini bastırmayın. Karşılığında sonsuz güvenlerini ve sadakatlerini kazanacaksınız.