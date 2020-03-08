Oyuncu Gupse Özay: Yaptığım projelere bazı erkekler önyargılı

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Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ve Beşiktaş Belediyesi işbirliğiyle hazırlanan ‘Nesiller Boyu Eşitlik’ panelinde kız çocuklarında çocuk yaşta zorla evlendirilme yaşının düştüğü belirtildi.

‘Nesiller Boyu Eşitlik’ adlı küresel kampanya kapsamında düzenlenen panele farklı mesleklerden kadınlar katıldı.

“Evlendirmiyoruz, eğlendiriyoruz’’

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinin paylaşıldığı panelde 16-17 yaş grubunda evlendirilen kız çocuklarının sayısının son 10 yılda yaklaşık yüzde 57 azaldığı, çocuk yaşta zorla evlendirilen kız çocuklarının oranının ise ilk kez yüzde 4'ün altına düştüğü belirtildi.

Kadın hakları aktivisti Gülmay Gümüşhan konuyla ilgili “erken yaşta evliliklerle ilgili köyde muhtarlarla görüşüyoruz. Bir kuaföre 'burada 18 yaş altı gelin saçı yapmıyoruz' diye yazı astık ve çok ilgi gördü. Biz çocukları evlendirmiyoruz, eğlendiriyoruz. Erken yaşta evlendirmede “Makas kesmez, iğne dikmez, dikiş tutmaz’’ sloganını kullandık diye konuştu.

"Babalara göre evin reisi hâlâ erkek ama kadının da payı artıyor"

2018 yılında yapılan bir araştırmadan bahseden aktivist Hasan Deniz, aile reisliğinin tamamen erkeğe ait olduğunu söyleyen babaların oranının yüzde 41 olduğunu, öncelerine oranla kadının payının arttığını belirtti.

“Kadının bir başka kadına destek olması başarı getirir’’

Panele katılan oyuncu, senarist ve yönetmen Gupse Özay, reklamlardaki erkek dış ses kullanımının yüzde 84, dünya sinemasında kadın ana karakterin yüzde 37 olduğunu ve kadınlar açısından bu sayıları az bulduğunu söyledi.

Şu ana kadar 3 filmin senaryosunu yazdığını ve oynadığını belirten Gupse Özay “Filmde diğer kadın rol arkadaşımla birbirimizi destekledik, iki kadının birbirine destek olması da filmde olduğu gibi başarı olarak geri dönüş yaptı. Ayrıca erkek başrol oyuncuların, kadının konu alındığı bir filmde korkmadan gelmeleri çok önemli‘’ diye konuştu.

Yaptığı projelere bazı erkeklerin önyargısı olduğunu söyleyen Özay, sonradan erkekler tarafından da takdir alarak bu önyargıyı kırdığını, eşitliğin kadın ve erkeğin ellerini birleştirdiği an daha da güzel olduğunu dile getirdi.

Panelin sonunda kadınlara yönelik çıkan kanunlar ve haklarla ilgili resimlerin olduğu bir sergi düzenlendi.