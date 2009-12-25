Çocuk yaşta makyaj, kanser riski getiriyor

Makyaj ürünlerinin kanser, kısırlık ve hormon dengesizliğine yol açabilecek kimyasallar içerdiği bildirildi.



Merkezi Washington’da bulunan Çevre Çalışma Grubu (EWG) adlı kuruluşun yaptığı araştırmada, bir kadın ne kadar erken yaşta makyaj yapmaya başlarsa tehlikenin o kadar büyük olduğu belirtildi. EWG’nin 14-19 yaşındaki genç kızlar üzerinde yaptığı araştırmada, bu kızların kullandığı güzellik ürünlerinde, daha önceki araştırmalarda kanser ve hormon sorunlarına yol açtığı tespit edilen ‘phthalates, triclosan, parabens’ gibi kimyasallara rastlandı.