Çocuk yaşta aşırı antibiyotik kullanmak obezite sebebi

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Serhat Ünal, ABD\'de yapılan çalışmalarda, çocukluk döneminde çok antibiyotik kullanan kişilerde bağırsakta yaşayan mikropların dengesinin bozulması nedeniyle obez olma ihtimalinin ortaya çıktığını söyledi.

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği (TİHUD) tarafından düzenlenen 19\'uncu Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya\'nın Belek bölgesindeki Sueno Deluxe Hotel&Kongre Merkezi\'nde başladı. Bilimsel kongreye 3 bin 270 uzman katıldı. Kongrede, iç hastalıkları kliniklerindeki önemli ve ilgi çeken konuların yanı sıra, olgular eşliğinde sık karşılaşılan sorunlar ve kronik hastalıklara yaklaşım ile birlikte tıptaki yeni gelişmeler ele alınıyor. Son gelişmelere ilişkin konferanslar, iç hastalıklarında kanıt-hastalık ilişkisi oturumları, klinik ve laboratuvarlardaki güncel konuları içeren sempozyumlar programın ana başlıklarını oluşturuyor. Kongrede, konularında Türkiye\'de söz sahibi 38 oturum başkanı ve 72 konuşmacı sunum yapacak.

TÜRK ADIYLA ANILAN TEK HASTALIK \'BEHÇET\'

Kongrenin basın toplantısında konuşan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Romatoloji Bilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Sedat Kiraz, Türk adı ile anılan literatürdeki tek hastalık olan \'Behçet\' hakkında bilgi verdi. Behçet hastalığının tekrar eden ağız yaraları, cinsel bölgede ağızdakine benzer yaralar ve görme kaybına kadar gidebilen gözün ön bölümünde ihtihaplanma şeklinde görüldüğüne değinen Prof.Dr. Kiraz, \"Ayrıca, eklemlerde kızarıklık, şişlik, vücut içinde yoğun olarak iltihaplanmış sivilceler şeklinde görülen bir hastalıktır. Özünde bir damar iltihabı. Damar tutumu sonrasında kalp, böbrek, akciğer ve beyinde değişik bulgularla karşımıza çıkan bir hastalıktır\" dedi.

ANNE ÖLÜMLERİ

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği yönetim kurulu üyesi Dr. Selma Karaahmetoğlu ise anne ölümlerinin dünyanın en büyük sorunu olduğunu belirterek, Türkiye\'de de anne ölümlerini azaltmak zorunda olduklarını vurguladı. Dr. Karaahmetoğlu, \"Türkiye\'de anne ölümleri yaklaşık yüzde 14 civarında. Bu ölümlerin önüne geçmek için tüm önlemleri almak zorundayız. Gebelerde aneminin engellenmesi, kansızlığın düzeltilmesi ve aşılama çalışmalarının doğru yapılarak gelişebilecek enfeksiyonların engellenmesi ölüm sayısını azaltacaktır\" diye konuştu.

DİYABETTEKİ ARTIŞ

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Tufan Tükek, diyabet hastalığındaki artışa dikkati çekti. Prof.Dr. Tükek bu artışa, yaşam tarzı değişikliklerinin istendiği ölçüde gelişmemesinin yanı sıra, endüstriyel gelişim, sanayileşme, kentsel yaşamın artması, spor alanlarının azalması, gıdaya ulaşımın kolaylaşması, günlük ihtiyaçtan fazla gıda ve enerjinin alınması, özellikle çocukluk çağında hareket alanlarının çok az olması, çocukların evde hapsedilmesi ve okul yaşamındaki hareketin azalmasının neden olduğunu söyledi.

DİYABETLİ SAYISI

Diyabet tedavisinde ilaç sıkıntısının da çekildiğine vurgu yapan Prof.Dr. Tükek, \"Yeni çıkan ilaçlarda, başta insülinlerin yazılmasında bir sorun var. Bu sorunun çözülmesi gerekiyor. 2010 yılında yüzde 10 ile başlayan diyabetli hasta oranı, tüm toplumda şu an yüzde 14 civarında. 7- 8 milyon diyabetli var. Bu giderek artıyor. 4 yıl sonra bu oranın 2 katına çıkmasını bekliyoruz\" dedi.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Kerim Güler, demir eksikliğinin Türkiye\'de ve dünyada çok sık görülen bir kansızlık şekli olduğunu hatırlatarak, nedenlerine dikkati çekti.

ÇOCUK YAŞTA AŞIRI ANTİBİYOTİK KULLANIMI OBEZİTE NEDENİ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Serhat Ünal da antibiyotiklerin yan etkilerine değinerek, bilinen en önemli yan etkinin ishal olduğunu söyledi. Son zamanlarda bağırsaklarda yaşayan mikrop ailesinin fonksiyonlarının daha iyi anlaşılması ile başka etkilerin de ortaya çıktığına işaret eden Prof. Dr. Serhat Ünal, \"ABD\'de yapılan çalışmalarda, çocukluk yaşında çok antibiyotik kullanan kişilerde bağırsakta yaşayan mikropların dengesinin bozulması sonucu obez olma ihtimalinin ortaya çıktığı anlaşıldı. Çok net çalışmalar var. Antibiyotik kullanım miktarlarını gösteren haritalarla, şişmanlığı gösteren haritalar üstü üste konulduğu zaman bölgeler tam olarak birbirinin üstüne çıkıyor. Bu bir teori gibi tabi. Ama bir ilişki olduğu da aşağı yukarı kesin. Çok dikkat etmemiz lazım\" dedi. Prof.Dr. Ünal, Türkiye\'de 65 yaş üstü herkesin grip aşısı olması gerektiğini ekledi. Kongre yarın yapılacak oturumlarla sona erecek.

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