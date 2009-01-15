'Çocuk' yaşta anne olanların ölüm riski yüksek

UNICEF tarafından yayımlanan raporda, 15 yaşından önce doğum yapan kadınların, 20'li yaşlarda doğum yapanlara göre doğumda ölme risklerinin 5 kat fazla olduğu belirtildi.



UNICEF'in anne ve yeni doğan sağlığıyla ilgili raporunda, her yıl 15 ile 19 yaş arasındaki 70 bin kadının doğumda ya da hamilelik komplikasyonlarından öldüğü belirtildi.



Genç bir kızın erken yaşta gebe kalmasının kendisinin ve bebeğinin sağlığını daha fazla riske attığı vurgulanan raporda, "Eğer anne 18 yaşın altındaysa bebeğinin ilk yılında ölme riskinin, 19 yaşından büyük annenin dünyaya getirdiği bebeğin ölme riskinden yüzde 60 fazla olduğu" kaydedildi.



Raporda ayrıca ergenlik çağında evlenen kadınların şiddet, sömürü ve kötü muameleye maruz kaldığı, genç gelinlerin genellikle okulu bırakmaya zorlandıkları, iş bulma fırsatlarının çok az olduğu ifade edildi.



Dünya çapında halen 20-24 yaşında olan 60 milyondan fazla kadının 18 yaşından önce evlendiği ve çocuk evliliklerinin çoğunlukla Güney Asya ve Afrika'da görüldüğü belirtiliyor.



(AA)

