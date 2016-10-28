Çocuk yapmak için doğru eşi bulamayanlar da tüp bebek uygulamasından yararlanabilecek!

Bugüne kadar 12 aydan daha uzun süre korunmadan cinsel ilişki yaşanmasına rağmen bebek sahibi olamamak üzerinden yapılan kısırlık (infertilite) tanımını genişletmek üzere çalışmalar yapan Dünya Sağlık Örgütü çocuk sahibi olmak için doğru partneri bulamamayı da ‘engelli’ tanımına dahil etmeye hazırlanıyor. Peki ne amaçlanıyor?

Onedio’da yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün bu yaklaşımının arkasında 'her bireyin üreme hakkı vardır' ilkesi yatıyor. Yeni kurallara göre, çocuk sahibi olmak heteroseksüel tek erkekler ve kadınlar, eşcinsel erkekler ve kadınlar da artık tüp bebek uygulamasında tıbbi problemler yüzünden yardım arayan çiftlerle aynı önceliğe sahip olacak. Örgüt, uygun bir cinsel partner bulamayan ya da çocuk yapabileceği cinsel ilişki imkanı olmayan kişilerin durumunu 'engellilik' hali olarak tanımlamayı planlıyor.

Ama durumu eleştiren taraflar ise Dünya Sağlık Örgütü'nün sosyal konulara girerek fazla ileriye gittiğini öne sürüyor.

İngiliz milletvekili ve infertilite üzerine çalışmalar yürüten meclis grubu eski başkanı Gareth Johnson, kendi çocuklarına da tüp bebek uygulaması ile sahip olan biri. Johnson, "Genel olarak tüp bebeği savunan biriyim. Ama infertiliteyi asla bir tıbbi sorunun ötesinde engellilik ya da hastalık olarak görmedim" ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü çalışanı ve bu yeni standartların yaratıcısı Dr. David Adamson ise bu yeni girişimin hem tek başına çocuk sahip olmayı isteyen erkek ve kadınlar için hem de eşcinsel çiftler için çok büyük bir şans olduğunu öne sürüyor.