-ÇOCUK YAPMAK 150 DOLARLIK TEŞVİK AZ GELDİ ADANA (A.A) - 06.09.2010 - Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Nabuaki Tanaka, Japon nüfusunun yaşlandığını, doğurganlık hızının düştüğünü belirterek, nüfusun düşmesini önlemek amacıyla hükümetin doğacak her çocuk başına vereceği 150 dolarlık teşviğin etkili olmadığını bildirdi. Büyükelçi Tanaka, çeşitli etkinliklere katıldığı Mersin'den Ankara'ya dönerken, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Türk ve Japonların ticari, sosyal ve ekonomik ilişkileri ile Japonya'da iş yapmak isteyen Türk firmaların yapması gerekenleri anlattı. Tanaka, 128 milyon nüfuslu Japonya'nın ekonomisine dikkati çekerken azalan nüfusun önemli bir sorun olduğunu, doğurganlık oranının 1.3'e kadar gerilediğini vurguladı. Böyle devam ettiği sürece ülkenin nüfusunun 2050'de 100 milyona gerileyeceği tahminlerinin yapıldığını vurgulayan Büyükelçi Tanaka, ''Bu durum ekonomiyi çok kötü etkiliyor. Çünkü, çok az miktarda genç insanlar çok fazla miktarda yaşlı insanları desteklemek zorundalar, bu da büyük bir yük getiriyor genç jenerasyona'' dedi. Hükümetin doğurganlığı teşvik için çocuk başına ödeme yaptığını belirten Tanaka, şunları söyledi: ''Ancak, Japonlar çocuk yapmak için ayda 150 doları az buldu. Bu çok küçük bir rakam olduğu için etkisi görülmedi. Bu teşvik, nüfusu artırmak için etkili bir yöntem olmadı. Aslında, nüfusumuzun azalmasında en büyük etken tıbbi harcamalardaki patlama oldu. Önceleri kişilerin ferdi sağlık imkanlarının yüzde 90'ı devlet tarafından karşılanıyordu, kişilerden yüzde 10 alınıyordu. Ancak, bu durum, sağlık sektörünün finansal durumunun iflas etmesine neden oldu. Bu yüzden ferdi sağlık işlemlerinde devlet yüzde 70'lik bölümü karşılarken, kişiler yüzde 30 ödüyor. Bu da elbette ciddi bir yük getirdiğinden doğurganlık oranının azalmasına yol açıyor.'' -''TÜRKİYE'DE KAYBOLSAK YOL BULAMIYORUZ''- Büyükelçi Tanaka, Türkiye ve Japonaya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere de değinerek, ''Türkiye son yıllarda turizmde önemli bir yer edindi ancak Japon turisti çekemedi. Bunun nedeni Japonların Türkiye'de kendilerini yabancı hissetmeleri. Zira, Japonca bilen çok az olduğu gibi İngilizce bilen de yeterli değil. Kendimizi yabancı hissediyoruz, anlaşamıyoruz, kaybolsak yol bulamıyoruz. Ama bir Havai'yi düşünün, orada çocuklar erken yaştan itibaren çok iyi eğitiliyor, dil bilen çok fazla. Bu nedenle Japon turistler çoğunlukla Hongkong, Paris, Avustralya, New York ve Havai'yi tercih ediyor. Türkiye'de Ruslar için havalimanı bile kuruluyor ancak yeterince Japon lokantası bile yok. Oysa, lokanta önemli bir ihtiyaç. Antalya'da turistik eşya satan mağazalar da lokantalar da hep Ruslara hitap ediyor, Japonlar için yapılan bir şey yok. Otellerde Rusça bilen Özbek asıllılar istihdam edilmiş. Bu nedenle Japonların turizmde Türkiye'yi tercih etmesi çok zor. Ancak son yıllarda gelişen sosyal ilişkilerin etkisinin görüleceğine inanıyorum. Mesela Mersin'de düzenlenen etkinliklere 200 Japon geldi. Bunun gelişeceğini umuyorum.'' Türkiye'nin güneşi bol, deniz turizmi gelişmiş bir ülke olduğunu dile getiren Tanaka, Japonların güneşlenmeyi çok fazla sevmediklerini vurgulayarak. ''Japonlar için 'beyaz ten' bitmeyen bir moda, bu nedenle güneşi çok sevmezler ancak güneşlenmek isteyenlerin tercihi çoğunlukla Havai oluyor'' dedi. -''İKİ ÜLKE ARASINDA GÜÇLÜ BİR SEVGİ BAĞI VAR''- Japonya ve Türkiye'nin birbirlerine çok uzak mesafede olduğunu ve coğrafi uzaklık nedeniyle iki ülke toplumlarının birbirlerini yeterince tanımadıklarını kaydeden Büyükelçi Tanaka, buna rağmen her iki millet arasında güçlü bir sevgi bağının bulunduğunu ifade ederek, ''Mesela Çin ile kıyasladığımızda Türk halkının Japonları daha çok sevdiğini görüyoruz. Bu sevgi bağının ticari ilişkilere de yansıtılması hedefindeyiz. İki ülke arasındaki ticareti güçlendirmek istiyoruz'' diye konuştu. Türk-Japon ticari ilişkilerinin geçmişte atak yaptığı yılların olduğunu hatırlatan Tanaka, şöyle devam etti: ''Japon ekonomisi 1990'lı yıllarda çok güçlüydü. Sabancı, Koç, Anadolu Grup, Japonya'ya geldiler. Bu ilk adım, ilk iletişimin başlangıcı oldu. Ancak bu ilk dalganın ardından ikinci ve üçüncü dalgalar gelmedi. Çünkü, Japon ekonomisi alçalmaya başladı. Türkler çok elastiki, çok çabuk değişme gösterdiklerinden Japonya'dan uzaklaştı, Ortadoğu'ya, Avrupa'ya yöneldi. Belki önümüzdeki dönemlerde Çin'e yönelme olacaktır. Şu anda Türk ve Japon taraflarının ekonomik konulardaki birliktelikleri çok fazla değil. Ama şartlar yavaş yavaş değişiyor. Mali krize rağmen Türk ekonomisi çok iyi bir düzeyde, bu Türkiye için büyük avantajdır. Japon Yeni ise halen kuvvetli, bu durum Japon firmalarına itici bir güç vermektedir.'' Japonların Türkiye'deki yatırımlarına da değinen Tanaka, ''Japonların ticari felsefesi yatırıma, istihdama yönelik yatırım yapmaktır. Bir banka satın almak kolay bir olaydır ancak, bir fabrika kurmak, istihdam sağlamak üretime katkıda bulunmak ve uzun vadede bunu sürdürmek bizim ticari felsefemizdir. İki sene önce olduğu gibi ekonomi kötüye gittiğinde biz her şeyi satıp kaçmadık, üretimi devam ettirdik. Biz, Avrupa ülkeleri gibi davranmıyoruz, bu yüzden ilişkilerimizin bu yönüyle incelenmesini öneriyoruz'' dedi. -TÜRK FİRMALARI BİZİM STANDARTIMIZDA DEĞİL Japonya'da iş yapmak isteyen Türk firmalara önerilerde de bulunan Tanaka, konuşmasını şöyle sürdürdü; ''Japon firmaları belli standartlarda çok hassasiyet göstermekte Türk firmaları da bu standarda ulaşamadıkları için Japon piyasasına girmekte güçlük çekmektedirler. Paketle, sunum bizim için çok önemli ama bazı Türkler buna gerektiği kadar önem vermiyor. Başta kalite olmak üzere bizim standartlarımız çok yüksek. Türkler, bunun için özel çaba göstererek Japon halkının standardına uygun ürünlerle Japon pazarında yer bulabiliyorlar. Oysa, Türkler gelişigüzel bir pazarlama metodu uyguluyorlar, bu yüzen Japon pazarına girmekte zorlanıyorlar. Türkler, 'biz bunu üretiyoruz niye almıyorsunuz' diyorlar. Halbuki Japonlarla iş yapmak için iyi bir araştırma ve geniş bir sabra ihtiyaç vardır.'' -TÜRK-JAPON DOSTLUK DERNEĞİNE TEŞEKKÜR- Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Nabuaki Tanaka, havalimanında görüştüğü Türk Japon Dostluk Derneği Adana Onursal Başkanı Teyfik Kısacık'a da iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimi için gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür etti. Kısacık'ın kurdukarı dernek aracılığıyla Japonca dil eğitimi konusunda çalışmalar yaptıklarını bildirmesi üzerine Büyükelçi Tanaka, bu konuda kendilerinin de ellerinden gelen desteği göstermeye hazır olduklarını kaydetti.