'Çocuk ve kariyer aynı anda olmaz'

Okula bu yıl başlayan kızı Ada'yla anneyiz.biz dergisine poz veren Berna Laçin, "Kızım ilkokul birde. Benim için en önemli sene. Çevremdekiler, 'Senin çalışasın yok, çocuğu bahane etme' diyorlar. Ben de diyorum ki, ilkokul 1 önemli, çocuk okulu sevecek, okuma yazmayı sökecek. Şubat ayına kadar iş yapamam demiştim, iyi de oldu" diyor.Berna Laçin, kızı Ada’yla anneyiz.biz dergisine poz verdi. Eşi Tolga Eşiz’in, kızını medyadan uzak tutmak için çabaladığını söyleyen Laçin, “Tolga, Ada’nın da deşifre olmasını istemiyor. Bugün burada sizinle fotoğraf çekiliyor olmamız, bizim için büyük bir şey” diyor.- Evet. Tolga’yla 17 yaşında tanıştık. 18 yaşından beri flört ediyorduk ve 26 yaşındayken evlendik. 12 senedir evliyiz, toplam 22 yıllık beraberliğimiz var.- Bizde enteresan bir şeyler yok. Bu durum erkekle çok ilgili. Popüler arkadaşlarımı suçlamıyorum kesinlikle ama erkekler eşlerinin şöhretine meraklı oluyorlar. Hiçbir kadının, yanında şöhretinden yaralanmak isteyen bir erkekten mutluluk duyacağını zannetmiyorum. Ben şanslıyım. Bizde başka sorunlar olabiliyor; gazetecilerle karşılaştığımızda Tolga tüyüyor resmen. ‘Şimdi buralardaydı’ diyorum, arkamı dönüyorum ki yok, çocuğu da alıp kaybolmuş. Tek başıma ortada kalıyorum. Ada’nın da deşifre olmasını istemiyor. Bugün burada sizinle fotoğraf çekiliyor olmamız, bizim için çok önemli bir şey.- Evet güzel bir anı olacak. Ada doğduğunda tüm dergilerde kapaklara girmiştik. O günden sonra ilk kez oluyor. Eşime rica ettim. Çok fazla ortalarda değiliz. Kendimizi saklıyoruz anlamına da gelmesin. Tercihimiz bu...- Evet, 32 yaşımda çocuk doğurdum. Doğurduktan sonra da, her şeye ara verip sadece hayatımı çocuğa göre planladım. Önce çocuk yapsaydım, kariyerimi yapamazdım. Bana göre çocuk ve kariyer aynı anda yapılabilecek şeyler değil. Sırayla olabilecek şeyler. Aksi takdirde birisi yarım kalır. Çocuk çok büyük bir mesai çünkü. Gün yetmiyor insana.- Kızım ilkokul birde. Hiçbir şey yapmam bu sene dedim. Benim için en önemli sene. Çevremdekiler, ‘Senin çalışasın yok, çocuğu bahane etme’ diyorlar. Ben de diyorum ki, ilkokul 1 önemli, çocuk okuma yazmayı sökecek. Şubat ayına kadar iş yapamam demiştim, iyi de oldu. Okulda okuma yazmayı ilk söken kızım oldu. Düzeni oturttum sayılır. Şubata yeni bir dizi hazırlıklarına da başlıyoruz.