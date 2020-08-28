Çocuk ve genç psikiyatristi Doç. Dr. Çeri'den 'Gül ve Düşün’ kitabına tepki: Çocuk bu tarz hikâyelere maruz kaldıkça ‘tecavüz’ ve ‘şiddet’ gibi olayları normalleştirir

Çocuk ve genç psikiyatristi Doç. Dr. Veysi Çeri, Musa Dinç tarafından yazılan "Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabındaki tecavüz hikâyesine tepki gösterdi. Bu tür hikâyelerin çocuklarda büyük travmalara neden olabileceğini Çeri, "Çocuk bu tarz hikâyelere maruz kaldıkça ‘tecavüz’ ve ‘şiddet’ gibi olayları normalleştirir. Başkalarına yapmaktan da çekinmez” uyarısında bulundu.

Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Çeri, “Yetişkin kitaplarına karışamam, isteyen istediğini yazsın. Ama çocuk kitapları! Mutlaka süzgeçten geçirilmeli. Devlet tekelinde olması şart değil. Psikiyatristler, psikolog, pedagoglar, eğitimci, edebiyatçılardan oluşan bir konsorsiyum mesela. Onların denetiminden geçmeyen hiçbir yayın bandrol alamamalı, basılmamalı. Böylesi sıkı bir denetim olduğunu bilen birçokları da ‘Bu işin bir kıstası var’ diyerek yazmaktan vazgeçecektir.” dedi.

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