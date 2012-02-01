Çocuk Vakfından MİT'in çocuk sayfasına eleştiri

T24 - Çocuk Vakfı, Milli İstihbarat Teşkilatının 85. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yenilediği internet sitesine eklediği 'çocuk sayfası'nın çocuğun öncelikli yüksek yararına aykırı olduğunu açıkladı.



Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, MİT'in “www.mit.gov.tr” adresli internet sitesindeki “çocuk

sayfası”nın, bilgilendirmenin ötesinde bir içerikte hazırlandığı savunularak, “Çocuklara anlatılan devlet, sınırlar, istihbarat gibi kavramlar sorunlu” denildi.



Bir ülkenin istihbarat teşkilatının yapmakla yükümlü bulunduğu idari faaliyetler konusunda, yetişkinleri kaynağından ve doğru şekilde bilgilendirmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



“Bilgilendirmenin çocuk boyutu ise iki açıdan değerlendirilebilir; istihbarat teşkilatının çocukları ilgilendiren boyutu olmadığı gerekçesiyle internet sitesinde 'çocuk sayfası' yer almaz, yer alacaksa çocuk gerçekliğine uygun bir dille tanıtıma yer verilmelidir. İnternet erişimi olan çocuk ve yetişkinler, dünyadaki örneklerinde olduğu gibi, hiçbir yaş sınırı olmadan MİT'in web sayfasına girebilmektedir. MİT'in 'çocuk sayfası', istihbarat örgütlerinin zihniyetiyle birebir örtüşmekte ve çocuğu nesne durumuna indirgemektedir. 'Çocuk sayfası'nın bilgilendirme bölümü de içerik ve dil açısından sorunlu. Devlet, sınırlar, istihbarat ve MİT kavramları yetişkin bakış açısıyla ve sadece güvenlik boyutuyla anlatılıyor çocuğa. Kullanılan dil ise çocuk gerçekliğine uygun olmadığı gibi çocuğun kavrayışından da çok uzak.”





'ÇOCUKLARIN MİT'İN ELMA ŞEKERİNE HİÇ İHTİYACI YOK'



Açıklamada, “çocuk sayfası”ndaki birinci oyunun, iki resim arasındaki 5 farkı bulmaya yönelik ve her yerde bulunabilecek bir oyun olduğu ifade edilerek, ikinci oyunda da çocuğun merakını kullanarak istihbarata ilgi duymasının amaçlandığı ve çocuğun ruhuna erken yaşta gizli izleme düşüncesini aşılayan bir içerikte olduğu savunuldu.



MİT'in “çocuk sayfası”nda çocukların MİT'i anlamasına yönelik bilgi verilecekse, bu bilgilerin çocuk bakışına ve gerçekliğine uygun bir dille yansıtılması gerektiği işaret edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:



“Çocuk ve istihbarat sözcüklerinin yan yana kullanılması bile çok sakıncalı. İstihbarat yetişkinlerin gizlilik mesleğidir, tehlikeler içerir. Çok yalın ifadesiyle, çocukların erken yaşta yüzleşmemesi gereken bir meslektir. Çocuğun erken yaşta istihbarat mesleğine özendirilmesi gelişimlerini olumsuz yönde etkileyeceği gibi, yaralı bir kişilikle büyümelerine neden olabilir. Çocukların MİT'in elma şekerine hiç ihtiyacı yok ve olmamalı.”





'MİT, KENDİNİ ÇOCUKLARA DOĞRU ANLATABİLMEK ARZUSU İÇİNDEDİR'



Öte yandan vakıf yetkililerinin konuya ilişkin MİT ile görüşmek istediği, ancak bunun gerçekleşmeyerek, konunun yazı ile kendilerine bildirildiği belirtilen açıklamada, MİT tarafından gönderilen şu açıklamaya da yer verildi:



“Bilindiği üzere gelişen ve yaygınlaşan dijital teknoloji sayesinde internete girme yaşının düşmesi, farklı yaş gruplarından çocukların yanlarında ebeveynleri bulunmasa dahi kolaylıkla internet erişiminden faydalanabilmelerine yol açmıştır. İnternet teknolojilerinin yaygınlaşması büyük oranda bir bilgi kirliliğine de sebebiyet vermiştir. Bu nedenle sadece çocuklar değil, her yaştan kullanıcı internet ortamında yanlış bilgilendirmeye maruz kalabilmektedir. Hem ülkemizdeki, hem de dünyadaki birçok kurum gibi MİT de hakkında internet ortamında yer alan zaman zaman kasıtlı olarak ortaya atılan ve doğruyu yansıtmayan çeşitli iddia ve ithamlardan rahatsızlık duymaktadır. MİT hakkında internette yer alan eksik ya da yanlış bilgilerle, ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın yanlış bir algılama içerisine girmelerini önleyebilmek ve kendini onlara doğru anlatabilmek arzusu içindedir. Bu sebeple konunun uzmanı akademisyenlerden alınan görüşlerin de değerlendirilmesi sonucunda kurumun halkla buluştuğu tek alan olan internet sitesi üzerinden değerli çocuklarımıza hitaben söz konusu sayfanın hazırlanması yoluna gidilmiştir.”







