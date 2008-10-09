'Çocuk Üniversitesi' açılıyor

Ankara Üniversitesi, 'Çocuk Üniversitesi' adı altında çocuklarda bilim kültürünün ve doğa sevgisinin geliştirilmesi amacıyla bir dizi atölye çalışması düzenliyor.



Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ yaptığı açıklamada, dekanlık yaptığı dönemde Ziraat Fakültesinin bünyesinde geçen yıl "Toprak Bilim Okulu" açıldığını anımsatarak, diğer bazı fakültelerin bünyesinde de buna benzer okullar açılacağını ifade etti. Bu sistemin adını "Çocuk Üniversitesi" koyacaklarını belirten Taluğ, "çocuk dostu bir üniversite" yaratmak istediklerini söyledi.



Açılacak okullarla çocuklarda bilim kültürünün ve doğa sevgisinin geliştirilmesini amaçladıklarını dile getiren Taluğ, bilim kültürünün çocukluktan itibaren yaygınlaştırılmasını önemsediklerini vurguladı. Ankara Üniversitesi'nin konu alanları itibariyle zengin bir üniversite olduğunu belirten Taluğ, açılacak okulların da bu zenginliği barındıracağını söyledi. Çocuklara yönelik okulların belirlenecek birkaç fakültede açılacağını bildiren Taluğ, "Örneğin mühendislik, eczacılık fakültelerinin içinde, tıp fakültesinde belki iki üç yerde çocuk üniversitesinin okulları olacak. Bu okullarda çocuklara yönelik düzenli konferanslar da verilecek. Zaman zaman onları gezilere götüreceğiz" dedi.



'Kalp okulu, gökyüzü okulu'



Okulların, fakültelerin özelliklerine göre yapılandırılacağını anlatan Taluğ, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Mesela tıp fakültesinde insan vücudunu öğrenecekler. Örneğin orada açılacak okulda bir 'beyin' yapacağız. Çocuklar içine girip oynayarak, dokunarak öğrenecekler; seyrederek değil. Bizim okullarımız çocukların dokunarak, yaparak, deneyerek öğrenecekleri okullar olacak. Yoksa 'beyin budur' deyip fotoğraflarını koymayacağız. Nasıl ki Toprak Bilim Okulunda çocuk deney yapıyor, toprağa dokunuyor, solucanı eliyle tutuyorsa bütün okullarımız bu anlayışla kurulacak. Toprak Bilim Okulu, 'Çocuk Üniversitesi" projesinin başlangıcı sayılabilir. Proje üzerindeki çalışmalar sürüyor. Mesela 'Kalp Okulu', 'Gökyüzü Okulu' açılabilir. Bunlar bir süre sonra netlik kazanacak." Taluğ, ne tür okul açılacağının, çocukların ilgi alanları ve yaş grupları da göz önünde bulundurularak belirleneceğini ifade etti.



"Çocuk Üniversitesine nasıl girileceğinin" sorulması üzerine Taluğ, üyelik başta olmak üzere bazı yöntemler belirleneceğini ifade ederek, bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı ve yerel yönetimlerle işbirliği yapacaklarını belirtti.



'Gelecek öğretim yılında uygulanacaK'



Taluğ, projenin, gelecek eğitim-öğretim yılında uygulamaya konulmasının planlandığını bildirdi.

Taluğ, gelişmiş ülkelerde de hem üniversiteler hem de müzeler bünyesinde "Çocuk Üniversitesi" veya başka isimlerle çeşitli yapılar bulunduğunu, bunların çocuklarda bilim sevgisi geliştirmeyi amaçladığını anlattı. Taluğ, "Biz de Çocuk Üniversitesi'nde çok iddialıyız. Bu, Ankara Üniversitesinin önemli görevlerinden birisidir. Çocuklar gelecektir ve üniversiteler de gelecek için kurulur" diye konuştu. Üniversitelerin "topluma hizmet" görevi de bulunduğunu söyleyen Taluğ, bu projenin topluma hizmet anlamında önemli bir uygulama olacağını ifade etti.



Toprak bilim okulu



Prof. Dr. Cemal Taluğ'un dekanlığı döneminde Ziraat Fakültesi bünyesinde "çocukların toprağı dokunarak tanımaları" amacıyla açılan Toprak Bilim Okulu, "Taş Devri", "Toprak Ana ve Canlılar" ve "Toprak Koruma ve Tasarım" isimli 3 atölyeden ve bir bahçeden oluşuyor. "Yeryüzünün gizemli örtüsü toprağa dokunun" sloganıyla 17 Ekim 2007 tarihinde faaliyete geçen okuldan, Fen ve Teknoloji dersi alan ilköğretim 4. sınıf öğrencileri yararlanıyor. Öğrenciler okulda oyun oynayarak, araştırma ve deneyler yaparak öğrenme fırsatı buluyor.

