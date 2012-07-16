Çocuk tutuklulara destek hattı açıldı

Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği (ÖZGE-DER) tarafından, 21 yaşına kadar olan çocuk, genç tutuklu ve hükümlüler için Gençlik Destek Hattı Projesi başlatıldı.

Radikal gazetesinde yer alan habere göre, şimdilik 3 ilde pilot olarak başlatılan uygulamayla eğitimevi ve cezaevlerinden tahliye olan çocuklar, gençler ve ailelerine ücretsiz olarak 800’lü telefon hattından destek verilecek.

ÖZGE-DER Başkanı Berin Alaca ve Gençlik Destek Hattı Projesi Koordinatörü Fulya Çay İngiltere ve Hollanda’daki örnekleri inceleyerek hatta çalışan 12 kişiye uzun süreli eğitim verdiklerini söyledi.

'Çıktığında cebinde bilet parası olmayan var’

Hazırlık aşamasında ihtiyaç analizi yaptıklarını anlatan Gençlik Destek Hattı Projesi Koordinatörü Çay, ihtiyaçları sıraladı:

“Bazı bölgelerde barınma talebi çok fazla çıktı. Köyünde ya da kan davası yüzünden bir suç işleyen çocuk, ailesinin yanına dönemiyor. Bazı çocuklar iş ve meslek talebinde bulunuyor. Bizi arayanlar içinde iki ay sonra tahliye olacak ve yaşam kaygısı olan çocuklar var. Sohbet etmek ve kaygısını paylaşmak için arayanlar da var. Çocuklar çıktıkları anda paraları olmadığı için otobüs bileti alarak memleketine göndermek ve ailesini bu konuda bilgilendirmek kısmında biz destek verdik.”

ÖZGE-DER önderliğinde, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Barolar Birliği ve Meksa Vakfı işbirliğinde, British Council ortaklığı ve Hollanda Büyükelçiliği finansmanıyla gerçekleştirilen proje Ankara, Elazığ ve İzmir’de pilot olarak başladı.

Ancak projenin sponsor destekleriyle önce İstanbul’a, sonra tüm Türkiye’ye yayılması hedefleniyor.

Çay, “Çalışmanın temelini üç yıl önce kapatmak zorunda kaldığımız tahliye sonrası okula devam eden gençlerin kaldığı ev oluşturuyor. Ellerinden tuttuğumuz takdirde bu çocukları kazanabileceğimizi gösterdi bize bu çalışma” dedi.

Nasıl ulaşılır?

Gençlik Destek Hattı’na çocuk ve aileler ücretsiz hizmet veren 0800 3140070 No’lu telefondan ulaşabilir.

www.genclikdestekhatti.org