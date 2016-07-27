Çocuk tutukevindeki görüntüler Avustralya'yı ayağa kaldırdı

Avustralya'nın Darwin şehrindeki bir çocuk tutukevinde gerçekleşen istismarların ortaya çıkmasının ardından Başbakan Malcolm Turnbull, bir an önce komisyon kurulacağını belirtti.

Avustralya'daki çocuk tutukevinde kötü muamele ve istismarın araştırılması sırasında ortaya çıkan bir görüntü, ülkede infial yarattı. ABC televizyonundaki bir haber programında yayımlanan görüntülerde, bir çocuğun yarı çıplak, yüzüne bez geçirilmiş ve sandalyeye bağlı şekilde cezalandırıldığı görülüyordu.

6 yıldır istismara uğruyormuş

Kuzey Toprakları eyaletinin başkenti Darwin'deki Don Dale Çocuk Tutukevi'nde çekildiği belirtilen görüntülerdeki çocuğun tutukevinde tutulan 17 yaşındaki Dylan Voller olduğu belirtildi. Voller'in 2010 yılından beri birçok kez istismara uğradığı anlaşıldı.

Kuzey Toprakları federal hükümetinin söz konusu sandalyenin de dahil olduğu çeşitli cezaların uygulanmasına izin verdiği belirtilirken, yetkililerin uzun zamandır tutukevinde devam eden benzeri olaylara karşı sessiz kaldığı iddia edildi.

Çocukların kafasına bez geçiriliyor, göz yaşartıcı gaz sıkılıyor

Haber programı ayrıca 2014'te birçok çocuğun göz yaşartıcı gaza maruz kaldığı ve tutukevi yetkililerinin "isyan" olarak adlandırdığı bir olaya da odaklandı. 2014'te yaşanan bu olayın ardından çocukların kafalarına bez geçirme, sandalyeye bağlama ve çocukları hukuksuz bir şekilde yetişkinlerin kaldığı cezaevlerine gönderme vakalarının başladığı belirtiliyor.

Voller'in de dahil olduğu altı çocuğun 17 güne kadar hücre hapsi cezası aldıkları, çocukların tutulduğu küçük odaya biber gazı sıkıldığı ifade edildi. Eski tutuklu çocuklardan biri, tutukevi yetkililerinin çocukları zorla Voller'e tükürmeye zorladığını söyledi.

Skandalın ardından Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull de iddiaların araştırılması için komisyon kurulması doğrultusunda talimat verdi. Eyalet hükümetinin başbakanı Adam Giles, tutukevlerinden sorumlu bakan John Elferink'i görevden aldı.