T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çocuk testinde kanser olduğunu öğrenen hemşire, kurtarılamadı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 3 yıl önce ikinci çocuk sahibi olabilmek için hastanede yaptırdığı testte, pankreas kanseri olduğunu öğrenen hemşire Seçil Serter (40), yaşamını yitirdi

16 Mart 2018 19:25

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, 3 yıl önce ikinci çocuk sahibi olabilmek için hastanede yaptırdığı testte, pankreas kanseri olduğunu öğrenen hemşire Seçil Serter (40), yaşamını yitirdi.
Ereğli Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi\'nde görevli hemşire Seçil Serter, 3 yıl önce ikinci çocuk sahibi olabilmek için hastanede test yaptırdı. Test sırasında, Serter\'in pankreas kanseri olduğu belirlendi. Teşhisin ardından tedaviye alınan Seçil Serter, dün yaşamını yitirdi. Serter\'in ölümü hastanedeki mesai arkadaşlarını yasa boğdu. Evli ve 1 çocuk annesi Seçil Serter\'in yarın Düzce\'de toprağa verileceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sinan KABATEPEEREĞLİ Zonguldak DHA ZONGULDAK EreğliSeçil SerterEreğli Devlet Hastanesi Ortopedi ServisiSerterTeşhisinEvliDüzceFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24