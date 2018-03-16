Çocuk testinde kanser olduğunu öğrenen hemşire, kurtarılamadı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, 3 yıl önce ikinci çocuk sahibi olabilmek için hastanede yaptırdığı testte, pankreas kanseri olduğunu öğrenen hemşire Seçil Serter (40), yaşamını yitirdi.

Ereğli Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi\'nde görevli hemşire Seçil Serter, 3 yıl önce ikinci çocuk sahibi olabilmek için hastanede test yaptırdı. Test sırasında, Serter\'in pankreas kanseri olduğu belirlendi. Teşhisin ardından tedaviye alınan Seçil Serter, dün yaşamını yitirdi. Serter\'in ölümü hastanedeki mesai arkadaşlarını yasa boğdu. Evli ve 1 çocuk annesi Seçil Serter\'in yarın Düzce\'de toprağa verileceği öğrenildi.



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