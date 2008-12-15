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Sağlık

Çocuk Terazi Burcu (24 Eylül - 23 Ekim)

Terazi 24 Eylül - 23 Ekim En Çok Sevdiği Söz :" BİLMİYORUM " İyi Olduğu Konular : Cana yakın, sevimli, sevgi dolu, anlaşması kolay Zor Alanlar : Kararsız, değisken, abart

15 Aralık 2008 02:00

Terazi

24 Eylül - 23 Ekim

En Çok Sevdiği Söz :" BİLMİYORUM "
İyi Olduğu Konular : Cana yakın, sevimli, sevgi dolu, anlaşması kolay
Zor Alanlar : Kararsız, değisken, abartılı, saf

Terazi burcu çocuklarını güzellikleri ve sevimlilikleriyle kalabalıktan hemen ayırt edebilirsiniz. Işıkları bütün odayı kaplar, gülüşleri muhteşemdir. Küçük yaşlardan itibaren bu gülüşün bir çok kapıyı açtığını farkedip, onu istediklerini elde etmek için kullanmayı öğrenirler. Bu küçük Terazi burçları en sert kalpleri bile eritebilir.

Ebevynleri olarak onun kendi kararlarını kendi vermesini desteklemeniz gerekmektedir. Bırakın saatler sürse de hangi kıyafetini giyeceğine kendi karar versin.

Eğer bir işe başlayamıyorsa, bu tembel olduğu için değildir, sadece her şeyi dengeleyici bir karara varıp, o işe başlaması genelde zaman alır. Kararları her zaman dikkatle düşünülmüş kararlardır. Bu yüzden onlar bir şeye karar verirken sabırlı olmayı öğrenmelisiniz.

Güzel, renkli kıyafetler küçük yaşlardan beri Terazi’nin ilgisini çeker. Fakat faturalara dikkat edin, çünkü bu yaştakilerin bile pahalı zevkleri vardır.

Teatral and müzikal yetenekleri erken yaşta desteklenmelidir. Kimbilir belki de evinizde bir star yetiştiriyorsunuz! 

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Çocuk Boğa Burcu (21 Nisan - 21 Mayıs)

Çocuk İkizler Burcu (22 Mayıs - 21 Haziran)

Çocuk Yengeç Burcu (22 Haziran - 22 Temmuz)

Çocuk Aslan Burcu (23 Haziran - 23 Ağustos)

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Çocuk Terazi Burcu (24 Eylül - 23 Ekim)

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Çocuk Yay Burcu (23 Kasım – 21 Aralık)

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