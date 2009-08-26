Çocuk tecavüzcüleri neden serbest kaldı?

‘Harçlarını alamadıkları’ gerekçesiyle mahkemeye gelmeyen avukatlar, 2 tecavüzcünün serbest kalmasına neden oldu



İstanbul Kartal Soğanlık’ta 15 yaşındaki C.C. 7 yaşındaki M.A.B.’yi bıçak tehdidiyle boş bir binaya götürerek, iki kez tecavüz etti. Polis, tecavüzcünün daha önce de, okuduğu okulun tuvaletinde 2 çocuğa tecavüz girişiminde bulunduğunu tespit etti. Yakalanan C.C. yaşının küçük olması nedeniyle ifadesi alınmadan savcılığa çıkarıldı. Mahkeme, ifadesinin avukat nezaretinde alınması gerektiği için İstanbul Barosu’ndan avukat talep etti. Ancak avukat gelmedi. C.C. de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



‘Hakkı Kısıtlandı’



Maltepe’de de geçtiğimiz ay 21 yaşındaki M.B. kiracılarının 4 yaşındaki kızı N.A.’ya tecavüz etti. Girne Mahallesi’ndeyaşanan olayın ardından gözaltına alınan M.B. adliyeye çıkartıldı. Ancak M.B.’nin duruşmasına da avukat gelmedi. Tecavüzcü M.B. ‘savunma hakkı kısıtlandığı için’ serbest bırakıldı.