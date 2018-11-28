Çocuk tacizlerine karşı heykelli mesaj

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde heykel sanatçısı Güler Güngör, çocuk tacizlerine dikkat çekmek için yaptığı \'Bedenime dokunma-saklan çocuğum\' adını verdiği heykeli Ayvalık Necmi Komili İlkokulu\'na hediye etti.

Ayvalık\'ta özel bir sanat evinin davetlisi olarak ilçeye gelen ve çalışmalarını burada sürdüren heykel sanatçısı Güler Güngör, çocuk tacizlerine dikkat çekmek için yaptığı heykeli öğrencilere hediye etti. Ayvalık Necmi Komili İlkokulu\'na heykelini hediye eden Güngör, açılışta yaptığı konuşmada, çocuk tacizlerinin dünyanın kanayan yaralarından biri olduğunu söyledi.

Bu tür çalışmaları sürdürmek istediğini ifade eden Güngör, \"Güzel bir açılış oldu. Çocukların heykele dokunmaları beni çok ilgilendiriyor. Çocukların algılarının açık olması ve bunu algılamaları beni umutlandırdı. Bir misyon yüklenmek istedim ve bir sanatçı olarak tekrar heyecanlanıp umutlandım. Bundan sonra okullara bu heykellerimi yerleştirmeyi planlıyorum. Bu benim misyonum olsun. Heykel yoluyla bu konuda böyle bir anlatımla çocukların kendi bedenlerini koruma bilinci ve gücünü geliştirebilirsem, sanatçı kimliğime ve kendime saygı duyabileceğim. İnsan olarak huzur bulacağım bir duyguyu yaşatacak bana. Yolumu çizdim. Buna devam edeceğim\" dedi.



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