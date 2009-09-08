Çocuk tacizcisine suçüstü

12 ve 14 yaşlarındaki çocukları kandırıp, cinsel istismarda bulunan İngiliz, ormanlık halde çıplak iki çocukla birlikte suçüstü yakalandı.



Edinilen bilgiye göre,Çatalcadaki Mareşal Fevzi Çakmak Mesire alanında yaşlı bir adamın çıplak iki erkek çocuğunun fotoğraflarını çektiğini ihbarını alan ekipler olay yerine gitti. Ormanda tamamen çıplak durumda bulunan 16 yaşındaki A.C. ve 13 yaşındaki G.B. 'yi elindeki video kamera ile görüntüleyen yaşlı bir adam gören polis ekipleri gözlerine inanamadı. Şahsın kimlik bilgilerini kontrol eden polis, yaşlı adamın 75 yaşında Jeremy Adrian Ambrose Kerrich isimli bir İngiliz vatandaşı olduğunu tespit etti. Polisi karşısında görünce şaşkına dönen Kerrich'in memurların olayı görmezden gelmeleri için 500 TL de rüşvet teklif ettiği öğrenildi.



Kerrich'in yapılan üst aramasında bir adet fotoğraf makinesi ile 9 adet hafıza kartı ele geçirilen polis ekipleri, zanlıyı polis merkezine götürdü. İşlemlerin ardından zanlı ve mağdur çocuklar, Çocukları Koruma Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Poliste susma hakkını kullanan zanlı Kerrich'in evinde yapılan aramalarda ise 3 adet laptop bilgisayar, 2 adet fotoğraf makinesi, 5 adet flaş bellek, 2 adet cep telefonu, 3 adet bilgisayar hard diski, 4 adet harici bilgisayar hard diski ele geçirilerek el konuldu. Şişli'de yabancı dil eğitimi veren bir dershanenin ortağı olduğu öğrenilen Kerrich'in borsadan da ayda 14 ila 15 bin TL arasında gelirinin olduğu öğrenildi. Kerrich'in üzerinde ele geçirilen hafıza kartlarında ve video kamerasındaki kayıtları inceleyen polis ekipleri, olayın sadece A.C. ve G.B. ile sınırlı olmadığını belirterek onlarca çocuğun bu şekilde Kerrich tarafından cinsel istismara uğradığını ve fotoğraflandığını belirledi. Zanlının evinde ele geçirilen malzemelerin bilişim suçları ekiplerince incelenmesinin ardından olayın gerçek boyutlarının ortaya çıkacağı ifade edildi. Kerrich'in kurbanlarını fakir mahallelerde gelir durumu çok düşük ve genellikle çok çocuklu ailelerden seçtiği, bu çocuklarla bir şekilde samimiyet kuran Kerrich'in daha sonra çocukları para vaadiyle kandırdığı ortaya çıktı. Yakalandığı yerde olay yerine lüks bir otomobili olmasına rağmen kiralık bir otomobil ile geldiği tespit edilen Kerrich'in Türkiye'de 10 yıldır ikamet tezkeresi ile oturduğu belirlendi.



Çocukları Koruma Şube Müdürlüğü'nde hakkında görevli memura rüşvet teklif etmek, cinsel istismar ve çocuk pornografisi suçlarından işlem yapılan Kerrich adliyeye sevkedildi