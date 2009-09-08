Çocuk tacizcisine suçüstü

12 ve 14 yaşlarındaki çocukları kandırıp, cinsel istismarda bulunan İngiliz, ormanlık halde çıplak iki çocukla birlikte suçüstü yakalandı.
Edinilen
bilgiye göre,Çatalcadaki Mareşal Fevzi Çakmak Mesire alanında yaşlı bir
adamın çıplak iki erkek çocuğunun fotoğraflarını çektiğini ihbarını
alan ekipler olay yerine gitti. Ormanda tamamen çıplak durumda bulunan
16 yaşındaki A.C. ve 13 yaşındaki G.B. 'yi elindeki video kamera ile
görüntüleyen yaşlı bir adam gören polis ekipleri gözlerine inanamadı.
Şahsın kimlik bilgilerini kontrol eden polis, yaşlı adamın 75 yaşında
Jeremy Adrian Ambrose Kerrich isimli bir İngiliz vatandaşı olduğunu
tespit etti. Polisi karşısında görünce şaşkına dönen Kerrich'in
memurların olayı görmezden gelmeleri için 500 TL de rüşvet teklif
ettiği öğrenildi.
Kerrich'in yapılan üst aramasında bir adet
fotoğraf makinesi ile 9 adet hafıza kartı ele geçirilen polis ekipleri,
zanlıyı polis merkezine götürdü. İşlemlerin ardından zanlı ve mağdur
çocuklar, Çocukları Koruma Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Poliste susma
hakkını kullanan zanlı Kerrich'in evinde yapılan aramalarda ise 3 adet
laptop bilgisayar, 2 adet fotoğraf makinesi, 5 adet flaş bellek, 2 adet
cep telefonu, 3 adet bilgisayar hard diski, 4 adet harici bilgisayar
hard diski ele geçirilerek el konuldu. Şişli'de yabancı dil eğitimi
veren bir dershanenin ortağı olduğu öğrenilen Kerrich'in borsadan da
ayda 14 ila 15 bin TL arasında gelirinin olduğu öğrenildi. Kerrich'in
üzerinde ele geçirilen hafıza kartlarında ve video kamerasındaki
kayıtları inceleyen polis ekipleri, olayın sadece A.C. ve G.B. ile
sınırlı olmadığını belirterek onlarca çocuğun bu şekilde Kerrich
tarafından cinsel istismara uğradığını ve fotoğraflandığını belirledi.
Zanlının evinde ele geçirilen malzemelerin bilişim suçları ekiplerince
incelenmesinin ardından olayın gerçek boyutlarının ortaya çıkacağı
ifade edildi. Kerrich'in kurbanlarını fakir mahallelerde gelir durumu
çok düşük ve genellikle çok çocuklu ailelerden seçtiği, bu çocuklarla
bir şekilde samimiyet kuran Kerrich'in daha sonra çocukları para
vaadiyle kandırdığı ortaya çıktı. Yakalandığı yerde olay yerine lüks
bir otomobili olmasına rağmen kiralık bir otomobil ile geldiği tespit
edilen Kerrich'in Türkiye'de 10 yıldır ikamet tezkeresi ile oturduğu
belirlendi.
Çocukları Koruma Şube Müdürlüğü'nde hakkında görevli
memura rüşvet teklif etmek, cinsel istismar ve çocuk pornografisi
suçlarından işlem yapılan Kerrich adliyeye sevkedildi