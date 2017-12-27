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Çocuk şüphelileri dövdüğü iddia edilen polis hakkında suç duyurusu

ADANA, (DHA)- ADANA Barosu Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri, adli bir olay nedeniyle gözaltına alınıp adliyedeki ilgili bölüme getirilen çocuklara şiddet uyguladığı iddia edilen polis memuru hakkında suç duyurusunda bulundu

27 Aralık 2017 20:18

ADANA, (DHA)- ADANA Barosu Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri, adli bir olay nedeniyle gözaltına alınıp adliyedeki ilgili bölüme getirilen çocuklara şiddet uyguladığı iddia edilen polis memuru hakkında suç duyurusunda bulundu.
Adana\'da adli bir olay nedeniyle gözaltına alınıp adliyedeki ilgili bölüme getirilen çocuklara, bir polis memurunun şiddet uyguladığı iddia edildi. Adana Barosu Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri, polis memuru hakkında \'kasten yaralama\' suçundan suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesini veren avukatlar ayrıca, iddia ettikleri olay anına ilişkin olduğu belirtilen cep telefonuyla çekilen bir görüntüyü de delil olarak sundu.
Komisyon Başkanı Simay Sönmezateş, yaşanan durumun Çocuk Koruma Kanunu\'na aykırı olduğunu belirterek, polis memurunun tespit edilerek hakkında gerekli cezai işlemlerin yapılmasını talep ettiklerini söyledi.

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